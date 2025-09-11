#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νέο ισραηλινό πλήγμα με έναν νεκρό στον νότιο Λίβανο

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοχοποίησε μοτοσικλέτα στην περιοχή της Τύρου, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:48

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε επίθεση με ισραηλινό drone στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ εξαπολύει τακτικά πλήγματα δηλώνοντας ότι στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

«Εχθρικό ισραηλινό drone στοχοποίησε μια μοτοσικλέτα στον δρόμο Αΐν Μπαάλ-Μπαζουρίγιε, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση έγινε στην περιοχή της Τύρου.

Παρά την κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στις 27 Νοεμβρίου 2024 ύστερα από ένα έτος συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, εκ των οποίων δύο μήνες ανοικτού πολέμου, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πλήττει τη γειτονική χώρα, δηλώνοντας ότι θέτει ως στόχο τοποθεσίες και μέλη της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. Έχοντας βγει πολύ αποδυναμωμένη από τη σύγκρουση, η οργάνωση δεν έχει προχωρήσει σε αντίποινα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

