Τουρκία: Ξεκινήσαμε να εκπαιδεύουμε τις συριακές ένοπλες δυνάμεις

Η Τουρκία έχει αρχίσει να εκπαιδεύει, καθώς και να παρέχει συμβουλές και τεχνική υποστήριξη στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα, δήλωσε σήμερα πηγή στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Βάσει της συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας, που υπογράφηκε τον Αύγουστο μεταξύ των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών, η Τουρκία έχει δηλώσει ότι θα παρέχει στις συριακές ένοπλες δυνάμεις στρατιωτική εκπαίδευση, όπλα και εργαλεία επιμελητείας.

Η πηγή, η οποία έκανε δηλώσεις στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στην Άγκυρα, δήλωσε επίσης ότι πληροφορίες πως το Ισραήλ πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον τουρκικού εξοπλισμού που βρίσκεται στη Συρία είναι ψευδείς και πως δεν υπάρχουν αλλαγές στο προσωπικό ούτε στον εξοπλισμό της Τουρκίας στη βόρεια Συρία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ