Εκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδο κορυφής συγκαλεί το Κατάρ

Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα την Κυριακή και τη Δευτέρα, προκειμένου να συζητηθεί η πρόσφατη ισραηλινή επίθεση με έξι νεκρούς στο Κατάρ.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:53

Αραβοϊσλαμική σύνοδος κορυφής θα διεξαχθεί στο Κατάρ το Σαββατοκύριακο, μετά το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που έθεσε στο στόχαστρο ηγέτες της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στην Ντόχα.

Η έκτακτη σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα την Κυριακή και τη Δευτέρα, προκειμένου να συζητηθεί η ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας του Κόλπου.

Το Ισραήλ έπληξε οικιστική περιοχή στην Ντόχα προχθές, Τρίτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ο γιος του Χαλίλ αλ-Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, και ο επικεφαλής του γραφείου του.

Η οργάνωση δήλωσε ότι η ανώτατη ηγεσία της επέζησε από την απόπειρα δολοφονίας.

Το πλήγμα προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και οδήγησε σε μια σπάνια επίπληξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το Κατάρ, μαζί με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεσολαβεί στον πόλεμο στη Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων έχουν βαλτώσει εδώ και μήνες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

