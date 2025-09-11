Πίσω στο γραφείο καλεί τους υπαλλήλους η Novo Nordisk

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Novo Nordisk, Maziar Mike Doustdar, κάλεσε τους υπαλλήλους της εταιρείας να επιστρέψουν στο γραφείο τους, όπου θα προσέρχονται πέντε φορές την εβδομάδα, από 1η Ιανουαρίου του 2026, μεταδίδει το Bloomberg.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή στάσης της φαρμακευτικής εταιρείας προς τους εργαζομένους της, οι οποίοι μέχρι πρότινως, απολάμβαναν σειρά προνομίων που τους εξασφάλιζαν μεγάλη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Παρόλα αυτά η Novo Nordisk, διευκρίνισε ότι το προσωπικό της θα μπορεί ακόμη να απολαμβάνει κάποια ευελιξία, υπογράφοντας σε ατομικό επίπεδο ειδικές συμβάσεις εργασίας που θα προβλέπουν ευνοϊκότερους όρους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται, ενώ η φαρμακευτική εταιρεία πιέζεται από τις επιδόσεις των ανταγωνιστών της και κυρίως της Eli Lilly, η οποία διαθέτει πλέον ηγετικό ρόλο στην αμερικανική αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Παράλληλα, η Novo Nordisk απέτυχε επίσης να ανταγωνιστεί την βιομηχανία γενόσημων για επιτυχημένα φάρμακα της, όπως το Ozempic και το Wegovy.

Στο πλαίσιο αυτό ο νέος CEO ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη ότι θα μειώσει κατά 11% το εργατικό δυναμικό της εταιρείας. Νωρίτερα, είχε παγώσει τις προσλήψεις, απολύοντας νεοπροσληφθέντες που δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει τις εργασίες τους, και προχώρησε σε μείωση των μπόνους.