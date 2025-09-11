Υπόθεση Τσάρλι Κερκ: Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του δράστη

Aξιωματούχοι του FBI και της Ασφάλειας της Γιούτας δήλωσαν ότι έχουν ανακτήσει ένα τουφέκι με κλείστρο που πιστεύεται ότι είναι «το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στους χθεσινούς πυροβολισμούς» κατά του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ.

Επίσης, υπάρχει βίντεο και εικόνες του υπόπτου, που δόθηκαν στη δημοσιότητα προκειμένου το κοινό να βοηθήσει τις αρχές στην έρευνα για τον εντοπισμό του. Ο δράστης «φαίνεται να είναι σε ηλικία φοιτητή κολεγίου», δήλωσε ο επίτροπος της Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων της Γιούτας Μπο Μέισον.

Ο Κερκ, 31χρονος σχολιαστής ραδιοφωνικών εκπομπών και στενός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται ότι είχε μεγάλη συμβολή στην οικοδόμηση της υποστήριξης των νεότερων ψηφοφόρων προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Σκοτώθηκε το βράδυ της Τετάρτης από πυροβολισμό στη Γιούτα. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Σπένσερ Κοξ έκανε λόγο για πολιτική δολοφονία.

Η δολοφονία, που αποτυπώθηκε σε βίντεο που εξαπλώθηκαν στο διαδίκτυο, έλαβε χώρα την ώρα που ο Κερκ μιλούσε στη σκηνή, σε υπαίθρια εκδήλωση ενώπιον 3.000 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Ο δολοφόνος έφτασε στην πανεπιστημιούπολη λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να ανεβαίνει τις σκάλες για να φτάσει σε κοντινή στέγη, προτού πυροβολήσει με μόνο μία σφαίρα, σύμφωνα με το FBI και αξιωματούχους της πολιτείας.

Υστερα πήδηξε από την οροφή και κατέφυγε σε γειτονική περιοχή, δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, ειδικός πράκτορας του FBI. Οι ερευνητές βρήκαν ένα τουφέκι σε κοντινή δασώδη περιοχή και το έθεσαν στο μικροσκόπιο των ερευνών.

Η δολοφονία του Κερκ, συνιδρυτή και επικεφαλής της συντηρητικής φοιτητικής ομάδας Turning Point USA, ο οποίος εξέπνευσε σε νοσοκομείο λίγες ώρες αργότερα, προκάλεσε οργή και καταδίκη από Δημοκρατικούς, Ρεπουμπλικάνους και ξένες κυβερνήσεις.

Ο Κοξ είπε ότι οι εκδηλώσεις του Κερκ στις πανεπιστημιουπόλεις ήταν μέρος μιας παράδοσης ανοιχτού πολιτικού διαλόγου, «θεμελιώδους για τη διαμόρφωση της χώρας μας, των πιο βασικών συνταγματικών μας δικαιωμάτων».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ακύρωσε το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για να τιμήσει τις επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 και, αντ' αυτού, θα ταξιδέψει στη Γιούτα για να επισκεφθεί την οικογένεια του Κερκ.

Ο Κερκ ξεκίνησε τη δράση του στη συντηρητική πολιτική από την εφηβική του ηλικία. Λίγο περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα, μερικοί από τους φίλους που έκανε στην πορεία βρίσκονται τώρα στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης των ΗΠΑ, μεταξύ αυτών και ο Βανς.

«Μεγάλο μέρος της επιτυχίας μας οφείλεται άμεσα στις οργανωτικές ικανότητες του Τσάρλι», έγραψε ο Βανς σε μακροσκελές κείμενο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν μας βοήθησε μόνο να κερδίσουμε το 2024, μας βοήθησε να στελεχώσουμε ολόκληρη την κυβέρνηση».

Η επίθεση εντάσσεται στην πιο παρατεταμένη περίοδο πολιτικής βίας στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1970. Το Reuters έχει καταγράψει περισσότερες από 300 περιπτώσεις πολιτικά υποκινούμενων βίαιων πράξεων σε όλο το ιδεολογικό φάσμα από τότε που υποστηρικτές του Τραμπ επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επιβιώσει από δύο απόπειρες δολοφονίας το 2024.

Δύο άτομα συνελήφθησαν, ανακρίθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερα το βράδυ της Τετάρτης, καθώς κανένα από τα δύο δεν κρίθηκε ύποπτο, ανακοίνωσε το FBI.

Ο Κερκ ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο μικρών παιδιών. Η εμφάνισή του την Τετάρτη ήταν μέρος προγραμματισμένης περιοδείας 15 εκδηλώσεων με τίτλο «American Comeback Tour» σε αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις.

Γνωστός για τον συχνά προκλητικό λόγο του σχετικά με τη φυλή, το φύλο, τη μετανάστευση και τα όπλα, ο Κερκ χρησιμοποιούσε συχνά ανοιχτές εκδηλώσεις για να προσκαλέσει το πλήθος να τον αντιμετωπίσει face to face.

«Θα πήγαινε στα εχθρικά πλήθη και θα απαντούσε στις ερωτήσεις τους», έγραψε ο Βανς.

Τη στιγμή που πυροβολήθηκε, ένθερμος υποστηρικτής του δικαιώματος οπλοφορίας ο ίδιος, δεχόταν ερωτήσεις από μέλος του κοινού σχετικά με την ένοπλη βία, σύμφωνα με πολλά βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που καταγράφηκε στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα εντοπίσει τους υπεύθυνους για τη δολοφονία του Κερκ.

Ο Τραμπ συστηματικά χαρακτηρίζει τους πολιτικούς αντιπάλους, τους δικαστές και άλλους που στέκονται εμπόδιο στον δρόμο του ως «τρελούς της ριζοσπαστικής αριστεράς» και προειδοποιεί ότι αποτελούν υπαρξιακή απειλή για το έθνος.

«Για χρόνια, όσοι βρίσκονται στη ριζοσπαστική αριστερά συγκρίνουν υπέροχους Αμερικανούς, όπως ο Τσάρλι, με τους Ναζί και τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες στον κόσμο», είπε ο Τραμπ. «Αυτού του είδους η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που βλέπουμε στη χώρα μας σήμερα και πρέπει να σταματήσει αμέσως».