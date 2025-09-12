Η Σλοβενία επέβαλε ταξιδιωτική απαγόρευση στον Σερβοβόσνιο ηγέτη Ντόντικ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στον Ντόντικ έχει ήδη απαγορευθεί η είσοδος στην Αυστρία, Γερμανία, Πολωνία και Λιθουανία.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 00:02

Η Σλοβενία επέβαλε ταξιδιωτική απαγόρευση στον Μιλοράντ Ντόντικ, τον ηγέτη της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους και του είχε απαγορευθεί η πολιτική δραστηριότητα επειδή αψήφησε την εντολή ενός διεθνούς απεσταλμένου για την ειρήνη, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ματέι Αρκόν.

Ο Αρκόν είπε ότι η απόφαση να απαγορευθεί η είσοδος του Σερβοβόσνιου ηγέτη Μιλοράντ Ντόντικ στην Σλοβενία τέθηκε σε ισχύ άμεσα , σηματοδοτώντας την τελευταία ταξιδιωτική απαγόρευση σε βάρος του.

Ο Ντόντικ, στον οποίο έχει ήδη απαγορευθεί η είσοδος στην Αυστρία, Γερμανία, Πολωνία και Λιθουανία λόγω απειλών της ειρήνης και της ένταξης της Βοσνίας στην ΕΕ, έχει ορκιστεί να αψηφήσει δικαστική απόφαση του Φεβρουαρίου που του απαγορεύει να ασκεί πολιτικό αξίωμα για έξι χρόνια και να παραμένει στο αξίωμα.

Η καταδίκη του προκάλεσε αναταραχή στην αυτόνομη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, πυροδοτώντας τη χειρότερη πολιτική κρίση της Βοσνίας από τον πόλεμο της περιόδου 1992-1995, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περίπου 100.000 ανθρώπους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

