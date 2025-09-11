#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

HΠΑ: Μεγάλη πτώση στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων

Το μέσο επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου 30 ετών διαμορφώθηκε στο 6,35%, από 6,5% την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Freddie Mac.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:35

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και ένα χρόνο, προκαλώντας άλμα στη ζήτηση για αναχρηματοδότηση από ιδιοκτήτες κατοικιών που θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα.

Το μέσο επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου 30 ετών διαμορφώθηκε στο 6,35%, από 6,5% την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Freddie Mac.

Το κόστος δανεισμού ακολουθεί πτωτική πορεία εδώ και μήνες και σημείωσε νέα κάμψη μετά από την απογοητευτική έκθεση για την απασχόληση της Παρασκευής, η οποία αύξησε τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

 

Όταν το επιτόκιο των 30 ετών ήταν στο 6,5%, περίπου 2,5 εκατομμύρια δανειολήπτες στις ΗΠΑ ήταν «εντός ορίου» για αναχρηματοδότηση, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούσαν να μειώσουν το επιτόκιό τους τουλάχιστον κατά 75 μονάδες βάσης (0,75%), σύμφωνα με την ICE Mortgage Technology, εταιρεία παρακολούθησης δεδομένων. Αν το μέσο κόστος δανεισμού πέσει στο 6,125%, τότε περίπου πέντε εκατομμύρια στεγαστικά δάνεια θα πληρούν τις προϋποθέσεις για αναχρηματοδότηση.

