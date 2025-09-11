#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ

Το ομόφωνο ανακοινωθέν, ωστόσο, δεν κατονομάζει το Ισραήλ, αλλά τονίζει ότι «πρέπει να παραμείνει ύψιστη προτεραιότητα ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα».

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:58

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ που τις εξαπέλυσε με στόχο να εξοντώσει ηγέτες της παλαιστινιακής Χαμάς, απευθύνοντας έκκληση για «αποκλιμάκωση».

Στο ανακοινωθέν που συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα 15 κράτη-μέλη, εκφράζεται «η αλληλεγγύη τους προς το Κατάρ» και υπογραμμίζεται η υποστήριξη «στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα» του εμιράτου.

Τονίζεται επίσης ότι «η απελευθέρωση των ομήρων – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς – και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα» για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΗΕ: Αύριο η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Πολωνία

Εκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε η Πολωνία

Μητσοτάκης σε εμίρη Κατάρ: Ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας σας

Νετανιάχου: Παλαιστινιακό κράτος δεν θα υπάρξει

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο