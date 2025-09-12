#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στάσιμη η βρετανική οικονομία, αδύναμη το δεύτερο εξάμηνο

Μετά από ισχυρή άνοδο τον Ιούνιο, η βρετανική οικονομία έμεινε αμετακίνητη τον Ιούλιο, με τους οικονομολόγους να προειδοποιούν για ασθενέστερη ανάπτυξη στο β’ μισό του 2025 λόγω δασμών και αδύναμης αγοράς εργασίας.

Στάσιμη η βρετανική οικονομία, αδύναμη το δεύτερο εξάμηνο

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:17

Η οικονομία της Βρετανίας παρέμεινε στάσιμη τον Ιούλιο, μετά από άνοδο 0,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει μηδενική ανάπτυξη για τον μήνα.

Η βρετανική οικονομία σημείωσε σχετικά ισχυρή ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με αύξηση 0,7% στο πρώτο τρίμηνο και 0,3% στο δεύτερο – εν μέρει χάρη στην άνοδο των κρατικών δαπανών και τις εξαγωγές πριν από την επιβολή των αμερικανικών δασμών.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι προβλέπουν επιβράδυνση στο δεύτερο μισό του έτους, καθώς οι δασμοί θα επιβαρύνουν τη ζήτηση παγκοσμίως και η βρετανική αγορά εργασίας θα εξασθενήσει.

Τον περασμένο μήνα, πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων για το β΄ τρίμηνο, η Τράπεζα της Αγγλίας προέβλεψε ετήσια ανάπτυξη 1,25% για φέτος, πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο 2% την περίοδο 2010-2019.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βρετανία: Έρευνα των αρχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Επτά μέρες απεργίας φρενάρουν το Μετρό στο Λονδίνο!

Ο Στάρμερ απομάκρυνε πρέσβη στις ΗΠΑ λόγω δεσμών με Έπσταϊν

Απογοήτευση από το βρετανικό λιανεμπόριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο