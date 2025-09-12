Στάσιμη η βρετανική οικονομία, αδύναμη το δεύτερο εξάμηνο

Η οικονομία της Βρετανίας παρέμεινε στάσιμη τον Ιούλιο, μετά από άνοδο 0,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει μηδενική ανάπτυξη για τον μήνα.

Η βρετανική οικονομία σημείωσε σχετικά ισχυρή ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με αύξηση 0,7% στο πρώτο τρίμηνο και 0,3% στο δεύτερο – εν μέρει χάρη στην άνοδο των κρατικών δαπανών και τις εξαγωγές πριν από την επιβολή των αμερικανικών δασμών.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι προβλέπουν επιβράδυνση στο δεύτερο μισό του έτους, καθώς οι δασμοί θα επιβαρύνουν τη ζήτηση παγκοσμίως και η βρετανική αγορά εργασίας θα εξασθενήσει.

Τον περασμένο μήνα, πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων για το β΄ τρίμηνο, η Τράπεζα της Αγγλίας προέβλεψε ετήσια ανάπτυξη 1,25% για φέτος, πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο 2% την περίοδο 2010-2019.