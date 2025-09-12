Στρατιωτική βοήθεια €7,4 δισ. στην Ουκρανία θα προσφέρει η Σουηδία

Η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία αξίας 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ) για το 2026 και το 2027. Και η βοήθεια έρχεται καθώς το Κίεβο αναζητά περισσότερη υποστήριξη από τους συμμάχους του για να αντιμετωπίσει την εισβολή της Ρωσίας.

Ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας Πολ Τζόνσον σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι, «αυτό υπογραμμίζει τη σταθερή μας υποστήριξή» προς το Κίεβο. «Σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός και ακόμη και ειρηνευτικής συμφωνίας, η σουηδική στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει σημαντική και θα συνεχιστεί μετά από μια κατάπαυση του πυρός ή μια τελική ειρηνευτική συμφωνία», πρόσθεσε.

H στρατιωτική βοήθεια θα αυξηθεί σε 40 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (€3,6 δισ.) ετησίως για τα επόμενα δύο χρόνια. Το Υπουργείο Άμυνας αποκάλυψε επίσης ένα νέο πακέτο βοήθειας που περιελάμβανε 18 μονάδες πυροβολικού Archer με πυρομαχικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, συστήματα αεράμυνας και εξοπλισμό παράκτιας επιτήρησης.

Η Σουηδία είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος δωρητής της ΕΕ στην Ουκρανία σε σχέση με το ΑΕΠ της, σύμφωνα με το γερμανικό Ινστιτούτο ερευνών Kiel. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία δήλωσε ότι έχει γίνει ο μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και τώρα στέλνει περισσότερα όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Γερμανία είναι «τώρα ο μεγαλύτερος υποστηρικτής» της Ουκρανίας, δήλωσε την Τετάρτη ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, σημειώνοντας ότι συνολικά περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ (10,5 δισεκατομμύρια δολάρια) έχουν διατεθεί για αυτό τον σκοπό στον προϋπολογισμό.

