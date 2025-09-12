#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στρατιωτική βοήθεια €7,4 δισ. στην Ουκρανία θα προσφέρει η Σουηδία

Το ΥΠΑΜ αποκάλυψε επίσης ένα νέο πακέτο που περιελάμβανε 18 μονάδες πυροβολικού Archer με πυρομαχικά, drones μεγάλου βεληνεκούς, συστήματα αεράμυνας και εξοπλισμό παράκτιας επιτήρησης.

Στρατιωτική βοήθεια €7,4 δισ. στην Ουκρανία θα προσφέρει η Σουηδία

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:20

Η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία αξίας 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ) για το 2026 και το 2027. Και η βοήθεια έρχεται καθώς το Κίεβο αναζητά περισσότερη υποστήριξη από τους συμμάχους του για να αντιμετωπίσει την εισβολή της Ρωσίας.

Ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας Πολ Τζόνσον σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι, «αυτό υπογραμμίζει τη σταθερή μας υποστήριξή» προς το Κίεβο. «Σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός και ακόμη και ειρηνευτικής συμφωνίας, η σουηδική στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει σημαντική και θα συνεχιστεί μετά από μια κατάπαυση του πυρός ή μια τελική ειρηνευτική συμφωνία», πρόσθεσε.

H στρατιωτική βοήθεια θα αυξηθεί σε 40 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (€3,6 δισ.) ετησίως για τα επόμενα δύο χρόνια. Το Υπουργείο Άμυνας αποκάλυψε επίσης ένα νέο πακέτο βοήθειας που περιελάμβανε 18 μονάδες πυροβολικού Archer με πυρομαχικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, συστήματα αεράμυνας και εξοπλισμό παράκτιας επιτήρησης.

Η Σουηδία είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος δωρητής της ΕΕ στην Ουκρανία σε σχέση με το ΑΕΠ της, σύμφωνα με το γερμανικό Ινστιτούτο ερευνών Kiel. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία δήλωσε ότι έχει γίνει ο μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και τώρα στέλνει περισσότερα όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Γερμανία είναι «τώρα ο μεγαλύτερος υποστηρικτής» της Ουκρανίας, δήλωσε την Τετάρτη ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, σημειώνοντας ότι συνολικά περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ (10,5 δισεκατομμύρια δολάρια) έχουν διατεθεί για αυτό τον σκοπό στον προϋπολογισμό.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρατείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας η ΕΕ

Κίεβο: Η γερμανική Rheinmetall θα παράγει βλήματα σε νέο εργοστάσιο στην Ουκρανία

Η Theon International λάνσαρε νέο σύστημα νυχτερινής όρασης

Φινλανδός πρόεδρος: Ουγγαρία και Σλοβακία «τροφοδοτούν» τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο