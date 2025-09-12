Παρατείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση αποφάσισε σήμερα την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά εκατοντάδων προσώπων, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών της Ρωσίας που κατηγορούνται ότι συμβάλλουν στο πολεμικό εγχείρημα της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Οι κυρώσεις αυτές, οι οποίες επιβλήθηκαν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, αφορούν περισσότερους των 2.500 Ρώσους ιδιώτες και ρωσικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανάμεσά τους και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ανανεώνονται κάθε έξι μήνες με ομόφωνη απόφαση των χωρών μελών.

Προβλέπουν πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης και, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση προετοιμάζει επίσης στο 19ο πακέτο οικονομικών κυρώσεων, στόχος των οποίων είναι να πλήξουν τις πηγές χρηματοδότησης της Ρωσίας και κυρίως τις πωλήσεις πετρελαίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σήμερα τα μέτρα αυτά στα κράτη μέλη. Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν προτείνει στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών συνομιλιών οι κυρώσεις να κατευθυνθούν προς την Loukoïl, ρωσική πετρελαϊκή εταιρία με παρουσία στην Ευρώπη, καθώς και «παράγοντες» εκτός της ΕΕ που βοηθούν την Ρωσία να πωλήσει το πετρέλαιό της.

Παρίσι και Βερολίνο επιδιώκουν επίσης να πλήξουν περισσότερους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται από την Ρωσία για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων. Μέχρι και 250 μικρές τράπεζες συμμετέχουν σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με στόχο την υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας, σύμφωνα με γαλλογερμανική έκθεση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει έτοιμες να επιβάλουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και έχουν καλέσει τους Ευρωπαίους να ενεργήσουν από την δική τους πλευρά.

Ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για τις κυρώσεις Ντέιβιντ Ο' Σάλιβαν συναντάται την Δευτέρα στην Ουάσινγκτον με Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσει το θέμα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ