#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νέα επίθεση με μαχαίρι στην Ιερουσαλήμ, δύο τραυματίες

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο στην Τζούμπα. Υπό έλεγχο ο Παλαιστίνιος δράστης, δήλωσε η αστυνομία.

Νέα επίθεση με μαχαίρι στην Ιερουσαλήμ, δύο τραυματίες

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:01

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε ένα ξενοδοχείο στην Τζούμπα, ισραηλινή κοινότητα που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των δέκα χιλιομέτρων δυτικά της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης, με την αστυνομία να λέει ότι έθεσε υπό έλεγχο τον επιτιθέμενο, που προέρχεται από παλαιστινιακή συνοικία της Ιερουσαλήμ.

Αφού έλαβαν τηλεφωνική κλήση "σχετικά με δύο τραυματίες στη διάρκεια ενός συμβάντος σε κιμπούτς [κοντά] στην Ιερουσαλήμ, ομάδες διασωστών εστάλησαν επί τόπου, όπου παρέλαβαν δύο τραυματίες", αναφέρει ανακοίνωση του Magen David Adom, του ισραηλινού ισοδύναμου του Ερυθρού Σταυρού.

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε από την πλευρά της πως ο επιτιθέμενος διενήργησε "επίθεση με μαχαίρι εναντίον πελατών ενός ξενοδοχείου στο κιμπούτς Τζούμπα".

Αστυνομικός στο σημείο παρενέβη και "έθεσε υπό έλεγχο τον τρομοκράτη", δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο επιτιθέμενος, που είναι από τη Σουαφάτ, παλαιστινιακή συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, του τομέα της Ιερής Πόλης που προσάρτησε το Ισραήλ το 1967, "τέθηκε υπό κράτηση", πρόσθεσε η αστυνομία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΗΕ: Για το μέλλον δυνητικού κράτους Παλαιστίνης συζητά η Γενική Συνέλευση

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ

Νετανιάχου: Παλαιστινιακό κράτος δεν θα υπάρξει

Χαμάς: Η ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα δεν αλλάζει τα αιτήματα για εκεχειρία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο