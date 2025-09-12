Ανηφόρισε ο πληθωρισμός στην Ινδία

Ο πληθωρισμός στην Ινδία αυξήθηκε τον Αύγουστο για πρώτη φορά εδώ και 10 μήνες, αν και παραμένει αρκετά χαμηλός, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσίασε τον προηγούμενο μήνα άνοδο 2,07% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας αρχής. Χαρακτηριστικά, υπογραμμίζεται ότι η πτώση στις τιμές των τροφίμων, που απαρτίζουν το ήμισυ σχεδόν του ΔΤΚ επιβραδύνθηκε 0,69% έναντι πτώσης 1,76% τον Ιούλιο.

Ταυτόχρονα οι απόδοση του 10ετους ομολόγου της χώρας αυξήθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 6,49%.

Ενώ η οικονομία της Ινδίας αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και πάνω από ένα χρόνο το διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, οι αναλυτές της Citigroup Inc. κρίνουν ότι οι υψηλοί δασμοί που επέβαλε στο Νέο Δελχί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα οδηγήσουν τελικά σε μείωση της ετήσιας ανάπτυξης κατά 0,6 έως 0,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ασθενής οικονομική ανάπτυξη και ο χαμηλός πληθωρισμός αφήνουν το περιθώριο για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων τους επόμενους μήνες, υποστηρίζουν οικονομολόγοι. Υπενθυμίζεται ότι η κεντρική τράπεζα της Ινδίας (RBI) έχει μειώσει τα επιτόκια κατά 100 μονάδες βάσης από τον Φεβρουάριο, ενώ την 1η Οκτωβρίου θα ανακοινώσει τη νέα της απόφαση για την νομισματική πολιτική.