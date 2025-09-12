#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ανηφόρισε ο πληθωρισμός στην Ινδία

Είναι η πρώτη φορά μετά από 10 μήνες που ο τιμάριθμος της χώρας καταγράφει ανοδική πορεία, αν και παραμένει αρκετά χαμηλός. «Ανοιχτό» παραμένει το παράθυρο για περαιτέρω μείωση επιτοκίων.

Ανηφόρισε ο πληθωρισμός στην Ινδία

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:47

Ο πληθωρισμός στην Ινδία αυξήθηκε τον Αύγουστο για πρώτη φορά εδώ και 10 μήνες, αν και παραμένει αρκετά χαμηλός, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσίασε τον προηγούμενο μήνα άνοδο 2,07% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας αρχής. Χαρακτηριστικά, υπογραμμίζεται ότι η πτώση στις τιμές των τροφίμων, που απαρτίζουν το ήμισυ σχεδόν του ΔΤΚ επιβραδύνθηκε 0,69% έναντι πτώσης 1,76% τον Ιούλιο.

Ταυτόχρονα οι απόδοση του 10ετους ομολόγου της χώρας αυξήθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 6,49%.

Ενώ η οικονομία της Ινδίας αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και πάνω από ένα χρόνο το διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, οι αναλυτές της Citigroup Inc. κρίνουν ότι οι υψηλοί δασμοί που επέβαλε στο Νέο Δελχί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα οδηγήσουν τελικά σε μείωση της ετήσιας ανάπτυξης κατά 0,6 έως 0,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ασθενής οικονομική ανάπτυξη και ο χαμηλός πληθωρισμός αφήνουν το περιθώριο για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων τους επόμενους μήνες, υποστηρίζουν οικονομολόγοι. Υπενθυμίζεται ότι η κεντρική τράπεζα της Ινδίας (RBI) έχει μειώσει τα επιτόκια κατά 100 μονάδες βάσης από τον Φεβρουάριο, ενώ την 1η Οκτωβρίου θα ανακοινώσει τη νέα της απόφαση για την νομισματική πολιτική. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ινδία: Σχέδια για σιδηροδρομικές γραμμές 500 χλμ. στα σύνορα με την Κίνα

Μέτρα στήριξης εξαγωγικών επιχειρήσεων θα εξετάσει η Ινδία

Τραμπ: Η Ινδία προσφέρθηκε να μηδενίσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα

Ανοιγμα Ινδίας σε Κίνα και Ρωσία με το βλέμμα στον Τραμπ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο