H Γερμανία ενισχύει την πολωνική αεράμυνα

«Η Γερμανία θα επεκτείνει την παρουσία της στο Air Policing (την επιτήρηση στον αέρα) διευρύνοντας τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στη Βαλτική και την Πολωνία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους.

Μέχρι στιγμής, όπως επισημαίνουν γερμανικά μέσα, η Γερμανία συμμετέχει στην προάσπιση του εναέριου χώρου στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με μια συστοιχία Patriot και συμμετοχή στις πτήσεις επιτήρησης.

Επίσης, η ομάδα ετοιμότητας που είναι σταθμευμένη στη βάση Λάαγκε αναμένεται να επεκτείνει την αποστολή της ως τις 30 Δεκεμβρίου του 2025, τρεις μήνες μετά το προγραμματισμένο τέλος της. Παράλληλα, θα διπλασιαστούν τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter στην περιοχή, από δύο σε τέσσερα, προκειμένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα της νατοϊκής συμμαχίας.

Γερμανοί εφοπλιστές καταγγέλλουν υβριδικές επιθέσεις

Αίσθηση προκαλεί στο μεταξύ η συνέντευξη του γενικού διευθυντή της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών Μάρτιν Κρέγκερ, ο οποίος δηλώνει στο Spiegel ότι έχουν αυξηθεί οι υβριδικές επιθέσεις κατά γερμανικών πλοίων προκαλώντας «μεγάλη τεχνική πρόκληση για την ασφάλεια σε πολλές ναυτιλιακές εταιρείες». Όπως προσθέτει, από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και μετά, καταγράφεται σημαντική αύξηση τέτοιων περιστατικών ακόμη και εντός των γερμανικών χωρικών υδάτων.

Οι «επιθέσεις» αυτές γίνονται είτε με τη μορφή παρεμβολών σε σήματα ή με κυβερνοεπιθέσεις που μπλοκάρουν συστήματα GPS ή ΑΙS. Μάλιστα, αναφέρει ότι έτσι μπορεί να αυξηθεί και ο κίνδυνος συγκρούσεων πλοίων από προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων ασφαλούς πλοήγησης.

Τέλος, για «εκφοβισμό» που εκπορεύεται απευθείας από το Κρεμλίνο κάνει λόγο ο πολιτικός των Χριστιανοδημοκατών, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Νόρμπερτ Ρέτγκεν. Όπως τόνισε, το ΝΑΤΟ πρέπει να επιδείξει ενότητα.

«Δεν θα μας διχάσουν με αμερικανική επιρροή» τόνισε, προσθέτοντας μάλιστα ότι η Γερμανία «δεν είναι ακόμη έτοιμη αμυντικά για τον πόλεμο με drones», καθώς και ότι πρέπει ακόμη να αρθούν «νομικά εμπόδια».

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE