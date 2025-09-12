#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το Ισραήλ θα επισκεφθεί ο Ρούμπιο το Σαββατοκύριακο

Το ταξίδι του Αμερικανού ΥΠΕΞ έρχεται εν μέσω των εντάσεων που έχει προκαλέσει η ισραηλινή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ.

Το Ισραήλ θα επισκεφθεί ο Ρούμπιο το Σαββατοκύριακο

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:46

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα επισκεφθεί το Ισραήλ αυτό το Σαββατοκύριακο εν μέσω εντάσεων μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή λόγω της επίθεσης του Ισραήλ εναντίον των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ και της επέκτασης των οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ ανέφερε σε δηλώσεις του ότι ο Ρούμπιο θα αναχωρήσει αύριο Σάββατο για να επισκεφθεί το Ισραήλ, πριν συνοδεύσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Βρετανία την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Ρούμπιο στο Ισραήλ θα τονίσει τους κοινούς στόχους της Ουάσινγκτον και του Ισραήλ να διασφαλίσουν ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά τη Γάζα και να επιστρέψουν οι όμηροι που πιάστηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ που πυροδότησαν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, δήλωσε ο Πίγκοτ.

Ο Ρούμπιο και οι Ισραηλινοί ηγέτες θα συζητήσουν επίσης «τη δέσμευσή μας να καταπολεμήσουμε τις αντι-ισραηλινές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της μονομερούς αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους που ανταμείβει την τρομοκρατία της Χαμάς, και της νομολογίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στο Διεθνές Δικαστήριο».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί ότι θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά

ΗΠΑ: Ανακαλούνται οι βίζες σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής

Ισραήλ: Δεν ενεργούμε πάντα με γνώμονα το συμφέρον των ΗΠΑ

Νέες κυρώσεις ΗΠΑ κατά δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο