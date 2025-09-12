#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

«Ανατολική φρουρά» συγκροτεί το ΝΑΤΟ στα σύνορα με τη Ρωσία

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα ξεκινήσει ειδική επιχείρηση για να «ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας», δήλωσε ο γ.γ. Μαρκ Ρούτε. Αντίδραση στην εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:06

Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγάς του μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό ενάεριο χώρο προ ημερών, ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα ξεκινήσει επιχείρηση για να «ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Όπως είπε, το ΝΑΤΟ θα θέσει σε λειτουργία μια «ανατολική φρουρά», προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα αυξάνεται σε συχνότητα.

«Είναι απερίσκεπτο και απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε την είσοδο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε συμμαχικό εναέριο χώρο», δήλωσε ο Ρούτε, ανακοινώνοντας την επιχείρηση «Eastern Sentry».

Είπε ότι η «ανατολική φρουρά» θα συγκροτηθεί με πολυάριθμα μέσα από συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας που έχουν ήδη δεσμευτεί, άλλα και άλλων κρατών.

Ο ανώτατος διοικητής Άλεξους Γκρίνκιουιτς δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της συμμαχίας.

«Η Πολωνία και οι πολίτες από ολόκληρη τη Συμμαχία θα πρέπει να είναι καθησυχασμένοι από την ταχεία αντίδρασή μας αυτή την εβδομάδα και τη σημαντική ανακοίνωσή μας εδώ σήμερα», είπε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ, Reuters

