Η Γαλλία κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για το περιστατικό με drone στην Πολωνία

Στον Ρώσο απεσταλμένο ειπώθηκε ότι η εισβολή είναι απαράδεκτη και συνιστά απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:49

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας κάλεσε σήμερα τον Ρώσο πρέσβη σχετικά με την εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, δήλωσε γαλλική διπλωματική πηγή.

Στον Ρώσο απεσταλμένο ειπώθηκε ότι η εισβολή είναι απαράδεκτη και συνιστά απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε η πηγή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

