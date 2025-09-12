Νάγκελ (ΕΚΤ): Περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων θα θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα τιμών

Η περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιόακιμ Νάγκελ.

Η απόφαση της Πέμπτης να παραμείνει το επιτόκιο καταθέσεων αμετάβλητο οφείλεται στις νέες προβλέψεις της ΕΚΤ που δείχνουν ότι η αύξηση των τιμών κινείται «λίγο-πολύ» εντός του στόχου, δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank στις εφημερίδες Frankfurter Allgemeine Zeitung και Il Sole 24 Ore.

«Περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων θα μπορούσαν να το θέσουν αυτό σε κίνδυνο» υπογράμμισε.

«Η οικονομία ήδη ενισχύεται από τις αυξανόμενες αμυντικές δαπάνες και το μεγάλο επενδυτικό πακέτο υποδομών στη Γερμανία, αυτό έχει αντίκτυπο σε όλη την Ευρώπη», πρόσθεσε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

«Ανεξάρτητα από αυτό, υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες εξελίξεις των τιμών, όχι μόνο λόγω των δασμών των ΗΠΑ» τόνισε.