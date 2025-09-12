Μνημείο πεσόντων στην Ουκρανία στήθηκε στην Αγία Πετρούπολη

Εκατοντάδες Ρώσοι πολίτες, μεταξύ των οποίων συγγενείς Ρώσων στρατιωτών, συγκεντρώθηκαν έξω από την Αγία Πετρούπολη για να παραστούν στα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία. Είναι το πρώτο μνημείο για τους Ρώσους πεσόντες στον πόλεμο στην Ουκρανία, που δημιουργείται κοντά σε μια από τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας.

«Ένα μνημείο είναι τρόπος για να απαθανατίσουμε την ιστορία. Τώρα έχουμε μια νέα ιστορία», δήλωσε η Άννα Κρασνόβα, η οποία είχε έρθει να δει το άγαλμα που απεικόνιζε δύο στρατιώτες να κρατούν όπλα, το οποίο αποκαλύφθηκε στο Κούντροβο, μια πόλη 60.000 κατοίκων.

Ο σύζυγός της πολεμάει στην Ουκρανία και ο αδερφός της θεωρείται αγνοούμενος που χάθηκε σε μια αποστολή εκεί, είπε.

Ενώ παρόμοια μνημεία έχουν ανεγερθεί σε επαρχίες της Ρωσίας, το μνημείο αυτό είναι το πρώτο του είδους του στην περιοχή της Μόσχας ή της Αγίας Πετρούπολης.

«Το πιο πολύτιμο πράγμα που έχει ο λαός μας είναι η μνήμη», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο, στην τελετή των αποκαλυπτηρίων-εγκαινίων. «Ο σκοπός μας είναι δίκαιος, ο εχθρός θα ηττηθεί και η νίκη θα είναι δική μας».

Η επιγραφή του μνημείου, σε πυλώνα πάνω από τις μορφές, δεν περιέχει καμία ημερομηνία ή αναφορά στο πού έλαβαν χώρα οι μάχες που τιμά. Αναφέρει μόνο: «Στους ήρωες του SMO», συντομογραφία για την Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση, όπως είναι ο επίσημος όρος που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για τον πόλεμο.

Το μνημείο θα υπενθυμίζει στους νέους το πώς πρέπει να υπηρετούν την πατρίδα τους, δήλωσε ένας από τους παρευρισκόμενους πολίτες, ο Κίριλ Ντραντσόφ.

«Δεν θα χρειαστεί να εξηγήσουμε γιατί και πώς να αγαπάμε την πατρίδα και πώς να την υπερασπιζόμαστε».

