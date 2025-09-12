#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νεπάλ: Διάλυση της Βουλής και βουλευτικές εκλογές στις 5 Μαρτίου

«Μετά από σύσταση της πρωθυπουργού, το Κοινοβούλιο διαλύθηκε. Η ημερομηνία των εκλογών ορίστηκε για τις 5 Μαρτίου 2026», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κίραν Ποκαρέλ, εκπρόσωπος της προεδρίας.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:45

Νεπάλ: Διάλυση της Βουλής και βουλευτικές εκλογές στις 5 Μαρτίου

Ο πρόεδρος του Νεπάλ Ραμτσάντρα Παουντέλ διέλυσε σήμερα το βράδυ Παρασκευής το Κοινοβούλιο και προκήρυξε βουλευτικές εκλογές για τις 5 Μαρτίου 2026, κατόπιν πρότασης της νέας πρωθυπουργού Σουσίλα Κάρκι, σύμφωνα με την προεδρία.

«Μετά από σύσταση της πρωθυπουργού, το Κοινοβούλιο διαλύθηκε. Η ημερομηνία των εκλογών ορίστηκε για τις 5 Μαρτίου 2026», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κίραν Ποκαρέλ, εκπρόσωπος της προεδρίας.

Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ Κάρκι ορκίστηκε νωρίτερα σήμερα βράδυ Παρασκευής (τοπική ώρα) πρωθυπουργός υπηρεσιακής κυβέρνησης, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι αυτήν την εβδομάδα έπειτα από βίαιες διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 τραυματίστηκαν στα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη, 8 και 9 Σεπτεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στα δακρυγόνα πνίγονται οι διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία

Ο πρόεδρος του Νεπάλ καλεί σε αυτοσυγκράτηση έπειτα από βίαιες διαδηλώσεις

Ρουμανία: Διαδήλωση κατά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και των περικοπών στην παιδεία

Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί κατά την καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο