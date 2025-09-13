Χτύπησε τη Γαλλία με υποβάθμιση η Fitch

Η Fitch Ratings υποβάθμισε τη Γαλλία, επισημαίνοντας ότι η αναταραχή από τις επανειλημμένες καταρρεύσεις κυβερνήσεων έχει εγκλωβίσει τη χώρα σε μια διαρκή μάχη για τον περιορισμό του διογκούμενου χρέους.

Ο οίκος αξιολόγησης μείωσε την πιστοληπτική του αξιολόγηση για τη Γαλλία σε A+ από AA-, τοποθετώντας την μία βαθμίδα χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και στο ίδιο επίπεδο με το Βέλγιο. Μεταξύ των βασικών κριτών κρατικών δανειοληπτών, η αξιολόγηση της Γαλλίας από τη Fitch είναι πλέον η χαμηλότερη, έξι βαθμίδες πάνω από την κατηγορία «σκουπίδια» (junk).

Η υποβάθμιση ήρθε στο τέλος μιας εβδομάδας που ξεκίνησε με την κατάρρευση ακόμη μίας γαλλικής κυβέρνησης, θυμίζει το Bloomberg.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνύ ανέλαβε πρωθυπουργός την Τετάρτη με εντολή από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να διαβουλευθεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον προϋπολογισμό, πριν διοριστεί νέα κυβέρνηση.

Ο νέος πρωθυπουργός υποσχέθηκε σημαντικές αλλαγές τόσο στον τρόπο διαπραγμάτευσης όσο και στην ουσία, μετά την αντίδραση των βουλευτών στο σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης για απότομη μείωση του ελλείμματος στο 4,6% του ΑΕΠ από το αναμενόμενο 5,4% φέτος.

Μέχρι στιγμής, οι βουλευτές έχουν δείξει μικρή διάθεση για συμβιβασμό. Πολλοί ζητούν επανάληψη των πρόωρων βουλευτικών εκλογών του 2024, που διέσπασαν το κοινοβούλιο σε τρία αντίπαλα μπλοκ, ανίκανα να συμφωνήσουν σε δημοσιονομικά νομοσχέδια. Ορισμένοι, συμπεριλαμβανομένων της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς, ζητούν την παραίτηση του Μακρόν πριν από τη λήξη της θητείας του το 2027 — κάτι που εκείνος έχει κατηγορηματικά αποκλείσει.

Η Fitch δήλωσε ότι «η ήττα της κυβέρνησης στην ψήφο εμπιστοσύνης καταδεικνύει την κατακερματισμένη και πολωμένη εγχώρια πολιτική σκηνή».

«Από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στα μέσα του 2024, η Γαλλία είχε τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις», θύμισε. «Αυτή η αστάθεια αποδυναμώνει την ικανότητα του πολιτικού συστήματος να υλοποιήσει ουσιαστική δημοσιονομική εξυγίανση και καθιστά απίθανο να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως στόχευε η απερχόμενη κυβέρνηση».

Η Fitch προειδοποίησε επίσης ότι «η πορεία προς τις προεδρικές εκλογές του 2027 θα περιορίσει περαιτέρω το περιθώριο για δημοσιονομική προσαρμογή βραχυπρόθεσμα και είναι πολύ πιθανό το πολιτικό αδιέξοδο να συνεχιστεί και μετά τις εκλογές».

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ αναγνώρισε την υποβάθμιση. Ωστόσο, τόνισε ότι «ο νέος πρωθυπουργός έχει ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο, με στόχο την υιοθέτηση ενός εθνικού προϋπολογισμού και τη συνέχιση των προσπαθειών για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας».

Η Γαλλία έχει κακό ιστορικό στην επίτευξη των στόχων μείωσης του ελλείμματος που θέτουν οι κυβερνήσεις της. Σε αντίθεση με πολλούς εταίρους της στη ζώνη του ευρώ, έχει επίσης δυσκολευτεί να περιορίσει τις δαπάνες και την εξάρτηση από το χρέος μετά τις κρίσεις.

Η Fitch σημείσε ότι αναμένει τα δημοσιονομικά ελλείμματα της Γαλλίας να παραμείνουν πάνω από 5% του ΑΕΠ την περίοδο 2026-2027.

«Υποθέτουμε ότι οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό θα καταλήξουν σε ένα πιο αποδυναμωμένο πακέτο δημοσιονομικής εξυγίανσης σε σχέση με αυτό που είχε προτείνει η απερχόμενη κυβέρνηση, και η αποτυχία έγκρισης προϋπολογισμού πριν από το τέλος του έτους θα μπορούσε να προκαλέσει μια περίοδο “services votés”, κατά την οποία δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν νέα διακριτικά μέτρα εξυγίανσης», σημείωσε.

Η απόφαση για την υποβάθμιση της Γαλλίας έρχεται λιγότερο από έναν χρόνο αφότου η Fitch είχε θέσει αρνητική προοπτική στην προηγούμενη αξιολόγησή της, επικαλούμενη κινδύνους στη δημοσιονομική πολιτική. Η τελευταία υποβάθμιση το 2023 ακολούθησε παρόμοιες κινήσεις το 2024 από την S&P Global Ratings και τη Moody’s Ratings.

Η πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα της Γαλλίας έχει πλήξει την εμπιστοσύνη των επενδυτών τους τελευταίους 18 μήνες, προκαλώντας μαζικές πωλήσεις γαλλικών περιουσιακών στοιχείων.

Τα 10ετή ομόλογα αναφοράς της χώρας προσφέρουν από τις υψηλότερες αποδόσεις στη ζώνη του ευρώ, αντίστοιχες με της Λιθουανίας, της Σλοβακίας και της Ιταλίας. Το ασφάλιστρο (spread) έναντι των γερμανικών ομολόγων έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που ο Μακρόν προκήρυξε εκλογές πέρυσι, σημάδι μειωμένης ζήτησης από επενδυτές.

Η υποβάθμιση από τη Fitch είναι απίθανο να οδηγήσει σε νέες μαζικές πωλήσεις, καθώς οι επενδυτές τείνουν να τιμολογούν τους κινδύνους πριν τις αλλαγές και η χώρα εξακολουθεί να διατηρεί αξιολόγηση διπλού Α από τους δύο άλλους μεγάλους οίκους. Ωστόσο, περαιτέρω υποβαθμίσεις στο μέλλον θα μπορούσαν να διαβρώσουν τη ζήτηση από επενδυτές που δεσμεύονται από αυστηρές εντολές να αγοράζουν υψηλής διαβάθμισης στοιχεία ενεργητικού.