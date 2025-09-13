Ερικα Κερκ: Δεν έχετε ιδέα τι εξαπολύσατε σε αυτή τη χώρα

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, απηύθυνε μια φορτισμένη ομιλία στην οποία ευχαρίστησε τους διασώστες που προσπάθησαν να σώσουν τη ζωή του συζύγου της, αφού πυροβολήθηκε θανάσιμα σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα.

Σε ζωντανή μετάδοση, στεκόμενη δίπλα στην άδεια καρέκλα του άντρα της, την οποία χρησιμοποιούσε στις ηχογραφήσεις του podcast, διάβασε αποσπάσματα από τη Βίβλο και μίλησε για την αγάπη του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα δύο παιδιά του ζευγαριού.

Ο Κερκ, ακτιβιστής της δεξιάς, δολοφονήθηκε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια ομιλίας σε υπαίθριο χώρο στο Όρεμ της Γιούτα. Ο φερόμενος ως δράστης, Τάιλερ Ρόμπινσον, συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης αφού παραδόθηκε στην αστυνομία.

Στην ομιλία της, η κυρία Κερκ δεσμεύτηκε: «Η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει».

Η μετάδοση από την έδρα του Turning Point USA στην Αριζόνα ξεκίνησε με αρκετά λεπτά σιωπής, καθώς η κάμερα εστίαζε στην άδεια καρέκλα του Τσάρλι Κερκ. Όταν η χήρα του άρχισε να μιλά, σήκωσε το βλέμμα της προς τα πάνω και ψιθύρισε μια σιωπηλή προσευχή. Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους διασώστες που προσπάθησαν να τον σώσουν, το προσωπικό του άντρα της και τον Λευκό Οίκο.

«Κύριε Πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε. Και ήξερε ότι κι εσείς τον αγαπούσατε», είπε με δάκρυα, ευχαριστώντας επίσης τον Βανς και τη σύζυγό του, Ούσα, που συνόδευσαν το φέρετρο πίσω στην Αριζόνα.

«Αλλά πάνω απ’ όλα, ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του. Και με αγαπούσε. Με όλη του την καρδιά. Και φρόντιζε να το ξέρω αυτό κάθε μέρα».

Απευθυνόμενη σε «κακοποιούς», η κυρία Κερκ είπε: «Δεν έχετε ιδέα τη φωτιά που ανάψατε μέσα σε αυτή τη σύζυγο· οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν το εξής: αν νομίζατε ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν ισχυρή πριν, δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ιδέα τι μόλις εξαπολύσατε σε αυτή τη χώρα και σε όλο τον κόσμο».

Η περιοδεία του άντρα της σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ θα συνεχιστεί το φθινόπωρο και τα επόμενα χρόνια, δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το podcast του επίσης θα συνεχιστεί.

Η Έρικα Κερκ είναι επιχειρηματίας και πρώην νικήτρια του διαγωνισμού Miss Arizona USA, που γνώρισε τον άντρα της το 2018. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2020 και παντρεύτηκε λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα.