Η σύλληψη θα ανακοινωθεί σήμερα, σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος: «Ελπίζω να του επιβληθεί η θανατική ποινή». Τον κατέδωσε άτομο του περιβάλλοντός του. Δυνάμεις της Εθνοφρουράς και στο Τενεσί.

Tραμπ: Συνελήφθη ο δολοφόνος του Κερκ

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:21

Οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο για τον θανάσιμο πυροβολισμό κατά του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Νομίζω ότι τον έχουμε», είπε σε συνέντευξή του στο Fox News, προσθέτοντας ότι τον κατέδωσε άτομο που τον γνώριζε, ίσως και ο πατέρας του.

Η σύλληψη θα ανακοινωθεί σήμερα, πρόσθεσε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο ύποπτος βρίσκεται στο αρχηγείο της Αστυνομίας. «Ελπίζω να του επιβληθεί η θανατική ποινή», συμπλήρωσε.

Τέλος, επισήμανε ότι είναι άγνωστο αν ο ύποπτος λειτούργησε μόνος ή εντάσσεται σε ευρύτερο δίκτυο.

Παράλληλα, ο Τραμπ είπε ότι θα κατεβάσει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις του Τενεσί.

Τυχόν σύλληψη του δράστη τερματίζει το ανθρωποκυνηγητό που εξαπολύθηκε μετά την «ειδεχθή δολοφονία», όπως την αποκάλεσε ο Τραμπ.

Την Τετάρτη ελεύθερος σκοπευτής πυροβόλησε με μία βολή σκοτώνοντας τον Κερκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ.

Χτες, ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε το τουφέκι με κλείστρο που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Κερκ και δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες του υπόπτου.

Ο Κερκ, συγγραφέας, παρουσιαστής podcast και στενός σύμμαχος του Τραμπ, βοήθησε στην οικοδόμηση της υποστήριξης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων.

Συνιδρυτής και πρόεδρος της συντηρητικής φοιτητικής ομάδας Turning Point USA - εμφανίστηκε στην κοιλάδα της Γιούτα την Τετάρτη στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιοδείας 15 εκδηλώσεων με τίτλο «American Comeback Tour» σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα απονείμει στον Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, ύψιστη τιμητική διάκριση για πολίτες στις ΗΠΑ.

Ο Κερκ, παντρεμένος και πατέρας δύο μικρών παιδιών, επαινέθηκε από τους Ρεπουμπλικάνους ως χαρισματικός υποστηρικτής των δεξιών πολιτικών σχετικά με τη φυλή, το φύλο, τη μετανάστευση, τη θρησκεία και την οπλοχρησία.

Συχνά ερχόταν σε επαφή με τους επικριτές του από την άκρα αριστερά έως την άκρα δεξιά, προσκαλώντας μέλη του κοινού να τον αντιμετωπίσουν ζωντανά.

Πυροβολήθηκε θανάσιμα την ώρα που επιχειρηματολογούσε υπέρ της ένοπλης βίας.

