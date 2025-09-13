#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Μόσχα ανακοίνωσε κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επεσήμανε ότι Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν το Νοβομικολάϊφκα, ένα χωριό που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη γειτονική επαρχία Ντονέτσκ.

Δημοσιεύθηκε: 13 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:45

Ο στρατός της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε ένα ακόμη χωριό στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, την ώρα που οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων στην επαρχία Ντονέτσκ από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επεσήμανε ότι Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν το Νοβομικολάϊφκα, ένα χωριό που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη γειτονική επαρχία Ντονέτσκ, που παραμένει ένα από τα επίκεντρα των μαχών.

Το AFP δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της Μόσχας. Στρατιωτικοί αναλυτές του ιστότοπου DeepState, που πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό, διαβεβαιώνουν ότι το χωριό παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Στο μεταξύ στην επαρχία Ντονέτσκ η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τριών αμάχων και τον τραυματισμό επτά ακόμη σε ρωσικό βομβαρδισμό εναντίον του χωριού Κοστιαντινίφκα.

Στα τέλη Αυγούστου η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, κάτι που η Μόσχα είχα ανακοινώσει ήδη από τον Ιούλιο.

Ο ρωσικός στρατός ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

