Ισπανία: Δεκατέσσερις τραυματίες από έκρηξη σε καφέ της Μαδρίτης

Η έκρηξη, τα αίτια της οποίας δεν είναι προς το παρόν γνωστά, σημειώθηκε στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας.

Δημοσιεύθηκε: 13 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:24

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 άνθρωποι, ένας εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η έκρηξη, τα αίτια της οποίας δεν είναι προς το παρόν γνωστά, σημειώθηκε στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

