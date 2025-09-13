Πάνω από 100.000 διαδηλωτές σε αντιμεταναστευτική πορεία στο Λονδίνο

Περίπου 110.000 άνθρωποι πήραν μέρος σήμερα στη συγκέντρωση που οργάνωσε στο Λονδίνο ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον, σύμφωνα με την εκτίμηση της αστυνομίας της βρετανικής πρωτεύουσας.

Στο παρελθόν ο Ρόμπινσον έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ξανά δεκάδες χιλιάδες οπαδούς του σε πορείες που έχει οργανώσει, όπως για παράδειγμα τον Ιούλιο του 2024 όταν βγήκαν στον δρόμο 20.000 με 30.000 άνθρωποι.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας, ενώ άλλοι είχαν φέρει μαζί τους σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ή φορούσαν καπελάκια με το σύνθημα MAGA (Make America Great Again) του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και είχαν πανό κάποια από τα οποία έγραφαν συνθήματα κατά των μεταναστών, όπως «στείλτε τους σπίτι» και «σταματήστε τα πλοιάρια».

Ο ίδιος ο Ρόμπινσον έχει δηλώσει ότι η σημερινή πορεία είναι υπέρ «της ελευθερίας της έκφρασης». Διοργανώνεται έπειτα από ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε από διαδηλώσεις κατά των μεταναστών στη Βρετανία, έξω από ξενοδοχεία όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο. Οι κινητοποιήσεις αυτές αναπαράχθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ακροδεξιό ακτιβιστή.

Ο 42χρονος, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ- Λένον, ήταν για ένα διάστημα ο ντε φάκτο επικεφαλής της ακροδεξιάς οργάνωσης English Defence League, η οποία πλέον έχει διαλυθεί.

Γνωστός για τις απόψεις του κατά των μεταναστών και του ισλάμ έχει καταδικαστεί επανειλημμένα, μεταξύ άλλων για διατάραξη της δημόσιας τάξης και για ψευδείς ισχυρισμούς κατά Σύρου πρόσφυγα.

Μεταξύ των υποστηρικτών του Ρόμπινσον είναι ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, ενώ στη σημερινή συγκέντρωση θα έπαιρναν μέρος πολλές προσωπικότητας της δεξιάς και της άκρας δεξιάς από τη Βρετανία και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Εξάλλου ο πρόεδρος του ακροδεξιού γαλλικού κόμματος «Ανακατάληψη» Ερίκ Ζεμούρ έχει επιβεβαιώσει ότι θα παραστεί στην πορεία.

