Πολωνία και Ρουμανία σήκωσαν μαχητικά για απειλή από drones

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να προστατεύσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο το Σάββατο λόγω ενδεχόμενης απειλής νέων επιθέσεων με drones στην γειτονική Ουκρανία, ενώ το αεροδρόμιο στην ανατολική πολωνική πόλη Λούμπλιν έκλεισε, ανακοίνωσαν οι πολωνικές αρχές.

Το Επιχειρησιακό Επιτελείο των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. «Οι ενέργειες αυτές έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη ζώνη», αναφέρει η ανακοίνωση του Επιτελείου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, στην ανακοίνωση δεν έγινε καμία αναφορά σε παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.

Η Πολωνία είχε αναφέρει ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά drones το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ η Ρωσία πραγματοποιούσε επιθέσεις στην Ουκρανία.

Η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και η ελεγχόμενη ζώνη γύρω από αυτό έκλεισαν για πτήσεις το Σάββατο.

Eν τω μεταξύ, η Ρουμανία σήκωσε μαχητικά το Σάββατο, όταν ένα drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές υποδομές κοντά στα σύνορα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Η Ρουμανία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που συνορεύει με την Ουκρανία σε μήκος 650 χιλιομέτρων (400 μιλίων), έχει δει επανειλημμένα θραύσματα ρωσικών drones να πέφτουν στο έδαφός της από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο κατά του γείτονά της.

Το Σάββατο, η χώρα σηκώσε δύο μαχητικά F-16 και προειδοποίησε τους πολίτες στην νοτιοανατολική επαρχία Τούλτσεα, κοντά στον Δούναβη και τα ουκρανικά σύνορα, να πάνε σε ασφαλές μέρος, όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Στην ίδια ανακοίνωση προστέθηκε ότι τα μαχητικά ανίχνευσαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο, το οποίο ακολούθησαν μέχρι που χάθηκε από τα ραντάρ 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του χωριού Κίλια Βέτσε.

«Το drone δεν πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτελούσε άμεσο κίνδυνο για τον πληθυσμό», αναφέρει η ανακοίνωση.