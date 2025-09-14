#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τουρκία: Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε διαδήλωση του CHP στην Αγκυρα

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην τεράστια πλατεία Ταντογκάν της τουρκικής πρωτεύουσας κρατώντας τουρκικές σημαίες και φορώντας μπλούζες με το πορτρέτο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Δημοσιεύθηκε: 14 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:20

Τουλάχιστον 50.000 άτομα συμμετείχαν στην Αγκυρα σε διαδήλωση του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) σήμερα, παραμονή ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου της τουρκικής πρωτεύουσας που ενδεχομένως θα οδηγήσει στην ακύρωση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου του κόμματος τον Νοέμβριο 2023 για «εκλογική απάτη» και στην άρση της νομιμότητας της ηγεσίας του.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην τεράστια πλατεία Ταντογκάν της τουρκικής πρωτεύουσας κρατώντας τουρκικές σημαίες και φορώντας μπλούζες με το πορτρέτο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Στην ομιλία του από την εξέδρα της συγκέντρωσης, ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οζγκιούρ Εζέλ δήλωσε ότι το πλήθος βρίσκεται εκεί «για να αντιταχθεί στο δικαστικό πραξικόπημα κατά του CHP».

«Η κυβέρνηση αυτή δεν θέλει τη δημοκρατία. Γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κερδίσει τις εκλογές αν υπάρχει δημοκρατία. Δεν θέλει τη δικαιοσύνη: γνωρίζει ότι, αν αποδοθεί δικαιοσύνη, δεν θα μπορεί να κρύψει τα εγκλήματά της».

Καταγγέλλεται ότι η δικαστική διαδικασία έχει ως στόχο την αποδυνάμωση του CHP, του παλαιότερου πολιτικού κόμματος της Τουρκίας, που κατήγαγε σημαντική νίκη απέναντι στο AKP του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις τοπικές εκλογές του 2024 και αυξάνει την δύναμή του σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Κατά την διάρκεια της σημερινής διαδήλωσης, ο Οζγκιούρ Εζέλ έκανε την ερώτηση:«Ερντογάν, έχεις δει ποτέ την πλατεία Ταντογκάν έτσι;», ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν «Ερντογάν, παραίτηση!».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

