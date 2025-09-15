Ράλι στις τιμές αλουμινίου με το βλέμμα στη Fed

Το αλουμίνιο κατέγραψε άνοδο για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση, ενόψει της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αυτή την εβδομάδα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των επιτοκίων.

Το συμβόλαιο αναφοράς του αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου σημείωσε άνοδο μαζί με τις ασιατικές μετοχές, με το μέταλλο να βρίσκεται σε πορεία για το μεγαλύτερο σερί κερδών εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Οι τιμές ανέβηκαν έως και 0,6%, στα 2.705 δολάρια ο τόνος — το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο — πριν υποχωρήσουν ελαφρώς.

Οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση νομισματικής πολιτικής της Fed την Τετάρτη, με τις αυξανόμενες προσδοκίες για χαλάρωση να ασκούν πίεση στο δολάριο και να ενισχύουν τα βιομηχανικά μέταλλα.