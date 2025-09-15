#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ράλι στις τιμές αλουμινίου με το βλέμμα στη Fed

Ανοδικό σερί για το μέταλλο με τους επενδυτές να ποντάρουν σε μείωση επιτοκίων από τη Fed και πτώση του δολαρίου. Στις 2.705 δολάρια έφτασε ο τόνος.

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:43

Το αλουμίνιο κατέγραψε άνοδο για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση, ενόψει της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αυτή την εβδομάδα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των επιτοκίων.

Το συμβόλαιο αναφοράς του αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου σημείωσε άνοδο μαζί με τις ασιατικές μετοχές, με το μέταλλο να βρίσκεται σε πορεία για το μεγαλύτερο σερί κερδών εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Οι τιμές ανέβηκαν έως και 0,6%, στα 2.705 δολάρια ο τόνος — το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο — πριν υποχωρήσουν ελαφρώς.

Οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση νομισματικής πολιτικής της Fed την Τετάρτη, με τις αυξανόμενες προσδοκίες για χαλάρωση να ασκούν πίεση στο δολάριο και να ενισχύουν τα βιομηχανικά μέταλλα. 

