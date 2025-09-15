Κατεβάζει ταχύτητα η οικονομία της Κίνας

Η οικονομική δραστηριότητα της Κίνας επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, αυξάνοντας τις πιθανότητες οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να ανακοινώσουν περισσότερα μέτρα στήριξης για να πετύχουν τον επίσημο στόχο ανάπτυξης.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η βιομηχανική παραγωγή και η κατανάλωση είχαν τον χειρότερο μήνα τους για φέτος μετά την απότομη κάμψη του Ιουλίου, γεγονός που μπορεί να ασκήσει επιπλέον πίεση στους Κινέζους διαπραγματευτές στις υψηλού επιπέδου εμπορικές συνομιλίες αυτής της εβδομάδας με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η παραγωγή εργοστασίων και ορυχείων αυξήθηκε κατά 5,2% τον Αύγουστο σε σχέση με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας - η μικρότερη άνοδος από τον Αύγουστο του 2024.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,4% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, έναντι 3,7% τον Ιούλιο. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους υποχώρησαν απότομα στο 0,5%, το χειρότερο αποτέλεσμα για την περίοδο αυτή στην Ιστορία, με εξαίρεση το έτος της πανδημίας (2020).

Η απόδοση των 30ετών κινεζικών κρατικών ομολόγων έπεσε κατά μία μονάδα βάσης στο 2,17%, καθώς οι αγορές ποντάρουν ότι η κεντρική τράπεζα ίσως χρειαστεί να χαλαρώσει περαιτέρω τη νομισματική πολιτική. Οι κινεζικές μετοχές κατέγραψαν μικρή άνοδο μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, με τον δείκτη CSI 300 να ενισχύεται κατά 0,9% στο μέσο της συνεδρίασης.

«Είναι πιθανό να δούμε αισθητή επιβράδυνση της ανάπτυξης του ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο», δήλωσε η Σερένα Ζου, επικεφαλής οικονομολόγος Κίνας στη Mizuho Securities Asia. «Η υψηλή βάση του τέταρτου τριμήνου του 2024 δείχνει ότι θα δούμε μεγαλύτερη κάμψη στο τέλος του έτους, απειλώντας τον κυβερνητικό στόχο ανάπτυξης 5% αν δεν ληφθούν σημαντικά μέτρα τόνωσης».

Source: China's National Bureau of Statistics

Με την έκρηξη των εξαγωγών να κοπάζει, πολλοί αναλυτές και επενδυτές περίμεναν μια κάμψη προς το τέλος του 2025, μετά την ανάπτυξη 5,3% στο πρώτο εξάμηνο. Ο βαθμός της επιβράδυνσης της Κίνας, που αναμένεται να είναι ο κορυφαίος μοχλός της παγκόσμιας ανάπτυξης τα επόμενα πέντε χρόνια, θα έχει βαρύνουσα σημασία για την εύθραυστη παγκόσμια οικονομία, η οποία πιέζεται και από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Η διπλωματία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου εντείνεται, καθώς η 90ήμερη εμπορική εκεχειρία λήγει στις αρχές Νοεμβρίου. Εκπρόσωποι ΗΠΑ και Κίνας συζήτησαν για το TikTok, το εμπόριο και την οικονομία την Κυριακή στη Μαδρίτη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.