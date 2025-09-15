Τριπλασίασε τη δύναμή του το AfD στο «κάστρο» του Μερτς

Το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας, το AfD, τριπλασίασε τη δύναμή του στις τοπικές εκλογές στο βιομηχανικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να αναζωογονήσει την ανάπτυξη και να προωθήσει μεταρρυθμίσεις.

Στο πολυπληθέστερο κρατίδιο της χώρας, το αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αύξησε το ποσοστό του κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 14,5%, και έχασε οριακά τη δημαρχία της βιομηχανικής πόλης Γκελζενκίρχεν, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που συγκέντρωσε η Infratest dimap για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα WDR την Κυριακή.

Στην πρώτη εκλογική δοκιμασία για τη νέα κυβέρνηση, οι Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς παρέμειναν η ισχυρότερη δύναμη στο κρατίδιο, αν και υποχώρησαν κατά 1 μονάδα, στο 33,3%. Οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες, που κάποτε θεωρούσαν το βιομηχανικό κρατίδιο προπύργιό τους, κατέγραψαν πτώση 2,2 μονάδων, στο 22,1%.

«Βλέπω με μεγάλη ανησυχία τα αποτελέσματα των Σοσιαλδημοκρατών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, αυτό είναι η καρδιά της δημοκρατίας μας που πάλλεται», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ARD ο Όλαφ Λις, μέλος του SPD και πρωθυπουργός του γειτονικού κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας.

Επέκρινε θεματικές καμπάνιας όπως η μετανάστευση, οι οποίες αναστάτωσαν τους ψηφοφόρους και απομάκρυναν την προσοχή από πολιτικές προτάσεις υπέρ των εργαζόμενων οικογενειών. «Δεν δώσαμε αρκετή έμφαση στο ότι πρόκειται για το κέντρο της κοινωνίας», είπε ο Λις.

Ο Μερτς, ο οποίος κατάγεται από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, έχει υποσχεθεί ένα «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων» έπειτα από μήνες αντιπαραθέσεων για πολιτικές και πρόσωπα. Η ατζέντα του συνασπισμού περιλαμβάνει αμφιλεγόμενες αλλαγές στο κοινωνικό κράτος και την υλοποίηση ενός ταμείου υποδομών ύψους 500 δισ. ευρώ (590 δισ. δολάρια) για την ενίσχυση της ασθμαίνουσας οικονομίας.

Οι εκλογές δείχνουν πως η επιρροή της AfD μπορεί να εξαπλωθεί στη βιομηχανική καρδιά της Γερμανίας, όπου οι φόβοι για την ασφάλεια της εργασίας αυξάνονται. Το αποτέλεσμα ενισχύει τη θέση του κόμματος στην πρώην κομμουνιστική ανατολή, όπου έχει διπλάσιες εκλογικές δυνάμεις.

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έχει 18 εκατομμύρια κατοίκους -συγκρίσιμο μέγεθος με την Ολλανδία- και φιλοξενεί μεγάλες βιομηχανικές πόλεις όπως το Ντούισμπουργκ, το Ντόρτμουντ και το Έσεν.