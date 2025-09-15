#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

SEC: Τέλος η σκληρή γραμμή, αλλά όχι για απατεώνες

Ο νέος επικεφαλής της SEC, Πολ Άτκινς, είναι πιο χαλαρός όσον αφορά τις μικρές παραβάσεις, αλλά υπόσχεται αμείλικτη στάση απέναντι σε όσους εξαπατούν επενδυτές και κλέβουν κεφάλαια.

SEC: Τέλος η σκληρή γραμμή, αλλά όχι για απατεώνες

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:40

Ο επικεφαλής του κορυφαίου ρυθμιστικού φορέα της Wall Street ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τη σκληρή γραμμή που ακολουθήθηκε επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, δεσμευόμενος να δίνει στις επιχειρήσεις προειδοποίηση για τεχνικές παραβάσεις πριν «σπάσει την πόρτα τους».

Ο Πολ Άτκινς, που διορίστηκε φέτος πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στους Financial Times σε συνέντευξη στο Παρίσι ότι ο Οργανισμός είναι προσανατολισμένος στο να κυνηγά «απατεώνες».

«Αν λες ψέματα, εξαπατάς ή κλέβεις τους επενδυτές σου και τα λεφτά τους, όπως ο Μπέρνι Μάντοφ, θα σε αφήσουμε γυμνό, άστεγο και χωρίς αυτοκίνητο», είπε, επικαλούμενος ένα σύνθημα που είχε τοιχοκολληθεί στο γραφείο του πρώτου του προϊσταμένου στη SEC, Ρίτσαρντ Μπρίντεν.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπου πρέπει να δίνεις στους ανθρώπους ειδοποίηση». «Δεν μπορείς απλώς να εμφανίζεσαι ξαφνικά και να λες "σε πιάσαμε, κάνεις κάτι που είναι τεχνική παράβαση"», τόνισε.

