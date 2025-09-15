#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πεζεσκιάν (Ιράν): Να διαρρήξουν οι μουσουλμανικές χώρες τις σχέσεις με το Ισραήλ

Τη δήλωση έκανε ο Ιρανός πρόεδρος πριν τη συνάντηση κορυφής στη Ντόχα, η οποία έρχεται μετά τα ισραηλινά πλήγματα κατά του Κατάρ στις 9 Σεπτεμβρίου, εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς.

Πεζεσκιάν (Ιράν): Να διαρρήξουν οι μουσουλμανικές χώρες τις σχέσεις με το Ισραήλ
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:36

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε σήμερα τις μουσουλμανικές χώρες να διαρρήξουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ πριν από τη συνάντηση κορυφής που οργανώνεται στη Ντόχα προκειμένου να δοθεί απάντηση στην πρωτοφανή επίθεση που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα στο Κατάρ το Ισραήλ, που στοχοθέτησε αξιωματούχους της Χαμάς.

«Είναι δυνατόν οι μουσουλμανικές χώρες να διαρρήξουν τις σχέσεις τους με αυτό το ψευδοκαθεστώς και να διατηρήσουν όσο το δυνατόν πιο πολύ την ενότητα και τη συνοχή τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν πριν από την αναχώρησή του για το Κατάρ, δηλώνοντας πως ελπίζει ότι η συνάντηση θα «οδηγήσει σε μια απόφαση» για τα μέτρα που θα ληφθούν σε βάρος του Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

