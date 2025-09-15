#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κρεμλίνο: Η κατάσχεση ρωσικών assets θα πλήξει το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

Νωρίτερα η Μόσχα προειδοποίησε τα ευρωπαϊκά κράτη, ότι θα κινηθεί εναντίον όποιας χώρας προσπαθήσει να κατασχέσει περιουσιακά της στοιχεία για να χρηματοδοτήσει την άμυνα της Ουκρανίας.

Κρεμλίνο: Η κατάσχεση ρωσικών assets θα πλήξει το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:48

Η κατάσχεση των ''παγωμένων'' ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από ευρωπαϊκά κράτη θα πλήξει το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Το Reuters μετέδωσε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει νέο τρόπο για να χρηματοδοτήσει την άμυνα της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας τους τόκους από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν ‘παγώσει’ στην Ευρώπη.

Νωρίτερα σήμερα, η Μόσχα προειδοποίησε ότι θα κινηθεί κατά όποιας χώρας προσπαθήσει να κατασχέσει περιουσιακά της στοιχεία.

Αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε τον στρατό του στην Ουκρανία το 2022, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της απαγόρευσαν τις συναλλαγές με τη ρωσική κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών και μπλόκαραν ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 300-350 δισ. δολαρίων, κυρίως αμερικανικά και βρετανικά κρατικά ομόλογα που διακρατούνται σε ευρωπαϊκό αποθετήριο τίτλων.

Το Politico μετέδωσε ότι η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα να χρησιμοποιήσει ρωσικές καταθέσεις σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από ομόλογα που φθάνουν στη λήξη τους και που ανήκουν στη Ρωσία για να επιδιώξει «Δάνειο Επανορθώσεων» για την Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

