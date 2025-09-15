#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πυρκαγιά στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας

Καίγεται χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν μεταξύ άλλων 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα, καθώς και τρία εναέρια μέσα.

Πυρκαγιά στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:35

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Δευτέρα, (15/9), στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνται από 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

