Τραμπ: Πιο αποτελεσματικές οι εξαμηνιαίες εταιρικές εκθέσεις για τα κέρδη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι εταιρείες δεν θα πρέπει να συνάσσουν τριμηνιαίες, αλλά εξαμηνιαίες εκθέσεις για τα κέρδη τους, μεταδίδει το Bloomberg.

Αυτό θα εξοικονομούσε στους επιχειρηματίες χρόνο και χρήμα επιτρέποντας τους να «επικεντρωθούν στην ορθή λειτουργία των εταιρειών τους», υποστήριξε ο Τραμπ σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι μια τέτοια αλλαγή θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε επίσης τη διαδικασία υποβολής εταιρικών εκθέσεων κερδοφορίας στις ΗΠΑ με εκείνη στην Κίνα, υπονοώντας ότι το σύστημα του Πεκίνου ήταν πιο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικότερο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που Αμερικανός πρόεδρος, θίγει το ζήτημα. Την αλλαγή αυτή είχε προτείνει και κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο.