Συμφωνία με την Κίνα για το TikTok «φωτογραφίζει» ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν καταλήξει σε συμφωνία για το μέλλον του TikTok. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε ότι η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ αξιωματούχων από τις ΗΠΑ και την Κίνα σχετικά με το εμπόριο στη Μαδρίτη πήγε «πολύ καλά».

Ο Τραμπ έγραψε: «Η μεγάλη εμπορική συνάντηση στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! Σύντομα θα ολοκληρωθεί. Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια συγκεκριμένη εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ δυνατή!»

Η ByteDance με έδρα το Πεκίνο, ιδιοκτήτρια της πλατφόρμας σύντομων βίντεο TikTok, έχει προθεσμία έως την Τετάρτη για να βρει αγοραστή για τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ, διαφορετικά θα τεθεί υπό απαγόρευση στη χώρα.

Ο Τραμπ έχει ήδη παρατείνει αυτή την προθεσμία αρκετές φορές, δίνοντας στην ByteDance περισσότερο χρόνο προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία με ιδιοκτήτη που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και που θα ικανοποιεί τόσο τις ΗΠΑ όσο και την Κίνα.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν «σχεδόν» κάνει συμφωνία για την πώληση του TikTok.

Μετά τις συνομιλίες στη Μαδρίτη, τις οποίες επικαλέστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε:

«Δεν πρόκειται να μιλήσουμε για τους εμπορικούς όρους της συμφωνίας. Είναι μεταξύ δύο ιδιωτών, αλλά έχουν συμφωνηθεί».

Σημείωσε ότι οι λεπτομέρειες θα διευθετηθούν την Παρασκευή, όταν συνομιλήσει ο Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι, προσθέτοντας:

«Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις. Προτιμήσαμε να επικεντρώσουμε τις συζητήσεις στο TikTok, θα πραγματοποιήσουμε εμπορικές διαπραγματεύσεις σε περίπου έναν μήνα ξανά σε διαφορετική τοποθεσία».