Νετανιάχου: Πρέπει να αποκτήσουμε αυτάρκεια όπλων, απομονωνόμαστε

Το Ισραήλ θα πρέπει να γίνει πιο αύταρκες καθώς απομονώνεται ολοένα και περισσότερο λόγω του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε σπάνια δημόσια σχόλιά του σχετικά με τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στη διεθνή θέση της χώρας.

Ειδικότερα, το Ισραήλ θα πρέπει να παράγει τα δικά του όπλα — πέρα από έρευνα και ανάπτυξη — στις ποσότητες που χρειάζεται, δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέδριο του υπουργείου Οικονομικών στην Ιερουσαλήμ.

Οι ισραηλινές μετοχές σημείωσαν απότομη πτώση, με τον δείκτη αναφοράς TA-35 να υποχωρεί έως και 1,25% στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 3 Σεπτεμβρίου, πριν περιορίσει τις απώλειές του.

«Μια σημαντική και επιθετική μουσουλμανική μειονότητα επηρεάζει τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη και αυτό πυροδοτεί κυρώσεις κατά του Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Αυτό αλλάζει το διεθνές καθεστώς του Ισραήλ, όσον αφορά την ικανότητά του να εισάγει στρατιωτικά εξαρτήματα ή συστήματα όπλων και πυρομαχικά και την εμφάνιση άλλων οικονομικών κυρώσεων».

Ο Νετανιάχου διευκρίνισε ωστόσο ότι το Ισραήλ μπορεί να βασίζεται στην υποστήριξη των ΗΠΑ, βασικού συμμάχου του. Ωστόσο, ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Γερμανία, σταμάτησαν τις παραδόσεις στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ.

«Οι ΗΠΑ είναι μαζί μας, όπως και πολλοί άλλοι», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός. «Έχουμε πρόβλημα με ορισμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και εργαζόμαστε για την άρση του εμπάργκο».