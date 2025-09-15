Το Πεκίνο κατηγορεί τις ΗΠΑ για «μονομερή εκφοβισμό»

Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «μονομερή εκφοβισμό», με αφορμή την έκκληση της Ουάσινγκτον προς τους συμμάχους της να επιβάλουν δασμούς στην Κίνα λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου.

Η Κίνα αντιτίθεται στο αίτημα της Ουάσινγκτον προς τις χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) και του ΝΑΤΟ να επιβάλουν δευτερογενείς δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου, δήλωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, χαρακτηρίζοντας το αίτημα αυτό ως «ένα κλασικό παράδειγμα μονομερούς εκφοβισμού και οικονομικού εξαναγκασμού».

Αξιωματούχοι από την Κίνα και τις ΗΠΑ μπήκαν τη Δευτέρα στη δεύτερη ημέρα συνομιλιών στη Μαδρίτη, με στόχο την εξεύρεση κοινού εδάφους σε θέματα όπως οι δασμοί και η απαίτηση των ΗΠΑ για διαχωρισμό του TikTok από τη μητρική κινεζική εταιρεία ByteDance.

Επιπλέον, εντείνοντας τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, η κινεζική ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προκαταρκτική έρευνα διαπίστωσε πως η αμερικανική κατασκευάστρια μικροτσίπ Nvidia παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό νόμο της χώρας.

Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου έχουν επιδεινωθεί, παρά την εύθραυστη εμπορική ανακωχή που επιτεύχθηκε τον Μάιο και παρατάθηκε τον Αύγουστο, αποτρέποντας έτσι την αύξηση των δασμών σε τριψήφια ποσοστά. Ωστόσο, οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δύσκολα ζητήματα, όπως οι περιορισμοί των ΗΠΑ στις εξαγωγές τεχνολογίας και μικροτσίπ, η υποστήριξη της Κίνας προς τη Ρωσία, καθώς και αυτό που η Ουάσινγκτον θεωρεί ως ανεπαρκή προσπάθεια περιορισμού της ροής πρόδρομων χημικών ουσιών για την παρασκευή φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ.

Στη δήλωσή του, το κινεζικό Υπουργείο κάλεσε τις ΗΠΑ να είναι «επιφυλακτικές στα λόγια και στις πράξεις τους» και να επιλύσουν τις διαφορές «μέσω ισότιμου διαλόγου».