Την εμπρηστική ακροδεξιά ρητορική Μασκ καταγγέλλει ο Κιρ Στάρμερ

Η Ντάουνινγκ Στριτ κατήγγειλε τον «επικίνδυνο και εμπρηστικό λόγο» που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ελον Μασκ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην οποία συμμετείχαν 110.000 έως 150.000 άνθρωποι στο Λονδίνο έπειτα από κάλεσμα της άκρας δεξιάς.

«Είτε επιλέγετε τη βία είτε όχι, η βία θα σας βρει. Είτε θα απαντήσετε είτε θα πεθάνετε», είχε δηλώσει ο επικεφαλής της πλατφόρμας Χ, ο οποίος απευθύνθηκε στους διαδηλωτές μέσω βιντεοσύνδεσης κατά τη διάρκεια μεγάλης συγκέντρωσης.

Αυτός «ο λόγος είναι σαφώς επικίνδυνος και εμπρηστικός. Απειλεί με βία. Απειλεί με εκφοβισμό μέσα στους δρόμους μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Εργατικού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

«Η Βρετανία είναι χώρα με δικαιοσύνη, ανεκτικότητα και σεβασμό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το τελευταίο πράγμα που θέλουν οι πολίτες στη Βρετανία είναι τέτοιου είδους εμπρηστικές και επικίνδυνες δηλώσεις».

Κατά την παρέμβασή του, ο Μασκ είχε ζητήσει επίσης αλλαγή της κυβέρνησης στη χώρα, καταγγέλλοντας την «ταχεία διάβρωση της Μεγάλης Βρετανίας λόγω μαζικής και ανεξέλεγκτης μετανάστευσης».

«Δεν έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια μπροστά μας... είναι πάρα πολύ. Πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να διοργανωθούν νέες εκλογές», δήλωσε.

Η διαδήλωση του Σαββάτου, που παρουσιάστηκε ως συγκέντρωση υπέρ της «ελευθερίας έκφρασης» μετά το κάλεσμα του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, θεωρείται ως η μεγαλύτερη διαδήλωση της ακροδεξιάς των τελευταίων δεκαετιών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ