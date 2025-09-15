Ριζικές αλλαγές στην ιδιοκτησία του Economist

Η Λιν Φόρεστερ ντε Ρόθτσιλντ εξετάζει την πώληση σημαντικού μειοψηφικού ποσοστού στoν όμιλο Economist Group.

Αυτή θα είναι η πρώτη ανακατάταξη στην ιδιοκτησία του ιστορικού περιοδικού εδώ και μια δεκαετία.

Μια διαδικασία πώλησης περίπου του 20% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ενδέχεται να ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες και θα μπορούσε να αποφέρει από 200 εκατ. στερλίνες (271 εκατ. δολάρια) έως 400 εκατ. στερλίνες, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η Φόρεστερ ντε Ρόθτσιλντ συνεργάζεται με τη χρηματοοικονομική συμβουλευτική εταιρεία Lazard και αναμένεται ότι η πώληση θα προσελκύσει άτομα υψηλής καθαρής αξίας, οικογενειακά γραφεία και στρατηγικούς επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες στον χώρο των ποιοτικών μέσων ενημέρωσης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η επιχειρηματίας πραγματοποιεί αυτή τη στρατηγική αναθεώρηση του ποσοστού συμμετοχής της ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης αναδιάρθρωσης του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με ορισμένες από τις πηγές. Η τελευταία σημαντική αλλαγή στην ιδιοκτησία του The Economist έγινε το 2015, όταν η Pearson πούλησε το μεγαλύτερο μέρος του 50% που κατείχε, στην ιταλική οικογένεια Ανιέλι, η οποία έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό 43,4% μέσω της επενδυτικής της εταιρείας Exor NV.

Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, ενώ το μέγεθος και οι λεπτομέρειες της πώλησης ενδέχεται να αλλάξουν.

Ο όμιλος Economist περιλαμβάνει το περιοδικό The Economist, την ιστοσελίδα, την εφαρμογή και τα podcast του, καθώς και την Economist Intelligence Unit, η οποία παρέχει έρευνες για μακροοικονομικά και γεωπολιτικά θέματα, καθώς και την Economist Impact, η οποία διοργανώνει εκδηλώσεις και πολιτικές μελέτες.

Ο όμιλος, που απασχολεί 1.540 εργαζόμενους σε 26 χώρες, ανέφερε έσοδα 369 εκατ. στερλίνες και λειτουργικά κέρδη περίπου 48 εκατ. στερλίνες για το οικονομικό έτος έως τις 31 Μαρτίου, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2025. Οι συνδρομές αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,25 εκατομμύρια, ενισχυμένες κυρίως από τις ψηφιακές συνδρομές, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 85% των νέων εγγραφών.