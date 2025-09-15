Βρετανικά μαχητικά θα συμμετάσχουν στην αποστολή «Ανατολικός φρουρός» του ΝΑΤΟ

Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη θα συμμετάσχουν στις αεροπορικές αμυντικές αποστολές πάνω από την Πολωνία για να αντιμετωπίσουν απειλές , συμπεριλαμβανομένων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στο πλαίσιο της αποστολής «Ανατολικός φρουρός» του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Τα μαχητικά Typhoon της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας θα ενταχθούν στις συμμαχικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, για να ενισχύσουν την άμυνα και την αποτροπή του ΝΑΤΟ κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του, ανέφερε η κυβερνητική ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι τα αεροσκάφη πρόκειται να πραγματοποιήσουν αποστολές πάνω από την Πολωνία τις επόμενες ημέρες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ