Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια

Δύο Λευκορώσοι συνελήφθησαν ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. Απαγόρευση πτήσεων πάνω από την Ουκρανία ζητά ο Πολωνός ΥΠΕΞ.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:45

Η Κρατική Υπηρεσία Προστασίας της Πολωνίας (SOP) εξουδετέρωσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που πετούσε πάνω από ευαίσθητες κυβερνητικές τοποθεσίες, όπως η οδός Πάρκοβα και το Παλάτι Mπελβέντερ, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στην πλατφόρμα X, εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων μετά από πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, πρόσθεσε ο Τουσκ.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι πρότεινε στα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία για την προστασία του εδάφους και των πολιτών της Συμμαχίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέχεια της εισβολής ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα. Μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία δεν ήταν οπλισμένα.

Μιλώντας για την επέκταση τέτοιων αποστολών στον ουκρανικό εναέριο χώρο, ο Σικόρσκι δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine: «Εμείς ως ΝΑΤΟ και ΕΕ θα μπορούσαμε να είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν είναι απόφαση που μπορεί να πάρει μόνη της η Πολωνία. Μπορεί να ληφθεί μόνο με τους συμμάχους της».

«Η προστασία του πληθυσμού μας - για παράδειγμα, από την πτώση συντριμμιών - θα ήταν μεγαλύτερη αν μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε τα drones και άλλα ιπτάμενα αντικείμενα πέρα από την εθνική μας επικράτεια».

«Εάν η Ουκρανία μας ζητούσε να τα καταρρίψουμε πάνω από το έδαφός της, θα ήταν πλεονέκτημα για μας. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θα πρέπει να το εξετάσουμε», πρόσθεσε ο Σικόρσκι.

