Εφετείο: Η Λίζα Κουκ μπορεί να παραμείνει στη Fed

Όπως μεταδίδουν οι FT, το Εφετείο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια απέρριψε χθες Δευτέρα την προσπάθεια της τελευταίας στιγμής του Τραμπ να απομακρυνθεί η Κουκ πριν από τη συνεδρίαση της Fed αυτής της εβδομάδας για τον καθορισμό των επιτοκίων.

Με ψήφους 2-1, η πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα του Τραμπ να αναστείλει την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου που επέτρεπε στην Κουκ να παραμείνει στη θέση της, ενόσω τα δικαστήρια εξέταζαν αν μπορεί να την απομακρύνει λόγω κατηγοριών για υποθήκη απάτη. Η απόφαση σημαίνει ότι η Κουκ θα διατηρήσει τη θέση της στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κατά τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς που ξεκινά σήμερα Τρίτη.

Η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου έχει ασκήσει πίεση στην κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Σημειώνεται πως λίγα λεπτά μετά την απόφαση του δικαστηρίου, η Γερουσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την επιλογή του Τραμπ για τη θέση του διοικητή της Fed, δίνοντας στον Στίβεν Μιράν την ευκαιρία να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας. Ο Μιράν, πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Τραμπ, επιβεβαιώθηκε με ψήφους 48-47.