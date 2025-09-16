Υψηλό 4ετίας για την ανεργία στη Βρετανία

Η αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου συνέχισε να κατεβάζει ταχύτητα το καλοκαίρι, καθώς οι επιχειρήσεις προετοιμάζονταν για νέες φορολογικές αυξήσεις που αναμένεται να πλήξουν την οικονομία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο αριθμός των μισθωτών μειώθηκε κατά 8.000 τον Αύγουστο, για έβδομο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία την Τρίτη. Η πτώση ήταν ελαφρώς μικρότερη από την εκτίμηση των οικονομολόγων για μείωση 12.000.

Η αύξηση μισθών (εξαιρουμένων των μπόνους) περιορίστηκε στο 4,8% το τρίμηνο έως τον Ιούλιο, το χαμηλότερο επίπεδο τριετίας και κάτω από το 5% της προηγούμενης περιόδου.

Η αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα -την οποία παρακολουθεί πιο στενά η Τράπεζα της Αγγλίας- μειώθηκε στο 4,7%. Η ανεργία παρέμεινε στο υψηλότερο επίπεδο τετραετίας, στο 4,7%, ενώ οι κενές θέσεις εργασίας συνέχισαν να υποχωρούν.