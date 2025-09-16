Τιμές αλουμινίου: Το ράλι μόλις ξεκίνησε

Οι παγκόσμιες τιμές αλουμινίου κινούνται ανοδικά λόγω σπάνιας έλλειψης προσφοράς, αυξημένης ζήτησης και των δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, oι τιμές στις ΗΠΑ έχουν εκτοξευθεί φέτος μετά την επιβολή 50% εισαγωγικού δασμού από τον Τραμπ στο μέταλλο, το οποίο χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η συσκευασία.

Το λεγόμενο “Midwest premium” - το επιπλέον κόστος πάνω από την τιμή του Λονδίνου για παράδοση στις ΗΠΑ - έχει εκτιναχθεί κατά 177% και παραμένει κοντά στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, ξεπερνώντας τα 70 σεντς ανά λίβρα.

Η τιμή στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, παγκόσμιο σημείο αναφοράς, έχει επίσης αυξηθεί περίπου 17% από το χαμηλό του Απριλίου μετά το ευρύ πακέτο «δασμών απελευθέρωσης» του Τραμπ.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η έλλειψη προσφοράς, που προκαλείται από τους περιορισμούς στην παραγωγή στην Κίνα και την περιορισμένη ικανότητα τήξης σε άλλες περιοχές του κόσμου, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση, θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Τα αποθέματα αλουμινίου στο δίκτυο αποθηκών LME στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική έχουν πέσει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, ενώ τα αποθέματα στις εγκαταστάσεις του Χρηματιστηρίου Συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης της Σαγκάης έχουν μειωθεί κατά περίπου το ήμισυ από τις αρχές Απριλίου.