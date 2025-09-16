#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΕ: Στην... αναμονή η επίσημη πρόταση για τις νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε «έτοιμος» να επιβάλει σημαντικούς περιορισμούς στο ρωσικό αργό εάν τα κράτη της ΕΕ κάνουν το ίδιο, μέσω δασμών σε Ινδία και Κίνα.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:21

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καθυστερήσει να παρουσιάσει επισήμως την πρότασή της για το 19ο πακέτο περιορισμών κατά της Μόσχας, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ, δήλωσε «έτοιμος» να επιβάλει «σημαντικές» κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, εάν τα κράτη της ΕΕ επιβάλλουν δασμούς σε μεγάλους εισαγωγείς ρωσικού αργού, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη. 

Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσιγκτον πίεσε την Ομάδα των Επτά (στην οποία συμμετέχει η Ένωση) να επιβάλει μεταξύ άλλων δασμούς έως και 100% στην Κίνα και την Ινδία, οι οποίες απορροφούν τεράστιο μέρος των ρωσικών εξαγωγών αργού. Με τον τρόπο αυτό τα δύο μεγάλα ασιατικά κράτη θα αποθαρρυνθούν από το να εισάγουν καύσιμο από την Μόσχα, και θα ασκηθεί περαιτέρω πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μεταδίδει το Βloomberg

Στο πλαίσιο αυτό, η G7 επεξεργάζεται νέες κυρώσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα αμερικανικά αιτήματα και αναμένεται να οριστικοποιηθούν τις επόμενες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕ αν και έχει μειώσει σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού αργού, έχει δώσει σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία το δικαίωμα προσωρινής εξαίρεσης από τις κυρώσεις της για το πετρέλαιο της Μόσχας, ενώ έχει καθυστερήσει να καταργήσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, μέτρο που έχει προγραμματιστεί για μετά το 2027.

