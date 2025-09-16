Το TikTok μένει στις ΗΠΑ με κινεζικό αλγόριθμο

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό spin-off του TikTok, το οποίο πωλείται σε Αμερικανούς επενδυτές σε συμφωνία που οργάνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα χρησιμοποιεί τον κινεζικό αλγόριθμο της μητρικής εταιρείας ByteDance.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο ισχυρός αλγόριθμος προτάσεων του TikTok βρίσκεται στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής αντιπαράθεσης από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, όταν το Πεκίνο είχε επιβάλει ελέγχους στις εξαγωγές αλγορίθμων για να αποτρέψει μια εξαναγκαστική πώληση της εφαρμογής.

Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι κατέληξαν σε μια συμφωνία-πλαίσιο τη Δευτέρα, μετά από δύο ημέρες συνομιλιών στη Μαδρίτη, που θα κρατήσει την κινεζικής ιδιοκτησίας εφαρμογή σε λειτουργία στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει την προθεσμία που όρισε το Κογκρέσο για τη διάθεση των αμερικανικών δραστηριοτήτων της ByteDance, αλλιώς η εφαρμογή θα αντιμετώπιζε πανεθνική απαγόρευση.

Ο Wang Jingtao, αναπληρωτής επικεφαλής της ισχυρής κινεζικής ρυθμιστικής αρχής κυβερνοασφάλειας, δήλωσε τη Δευτέρα το βράδυ μετά τις συνομιλίες ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει «την αδειοδότηση του αλγορίθμου και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας».

Πρόσθεσε ότι η ByteDance θα «αναθέσει τη διαχείριση των δεδομένων και της ασφάλειας περιεχομένου των Αμερικανών χρηστών του TikTok», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Οι δύο κορυφαίοι διαπραγματευτές της Κίνας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης He Lifeng και ο αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου Li Chenggang, δήλωσαν ότι το Πεκίνο θα εγκρίνει την εξαγωγή του αλγορίθμου της TikTok.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent δήλωσε ξεχωριστά στους δημοσιογράφους ότι η αποσχισθείσα εφαρμογή θα ελέγχεται από Αμερικανούς επενδυτές, αλλά θα διατηρήσει ορισμένα «κινεζικά χαρακτηριστικά», σύμφωνα με το Reuters.