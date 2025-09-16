#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Novo: Θα ζητήσει έγκριση από τις ΗΠΑ για ενέσιμη θεραπεία κατά της παχυσαρκίας

Η εταιρεία προσπαθεί να μετριάσει τις πιέσεις που της ασκεί η Eli Lilly στην ακμάζουσα αγορά φαρμάκων για την απώλεια βάρους.

Novo: Θα ζητήσει έγκριση από τις ΗΠΑ για ενέσιμη θεραπεία κατά της παχυσαρκίας

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:16

Η Novo Nordisk σχεδιάζει να ζητήσει από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να εγκρίνει ενέσιμη θεραπεία για την απώλεια βάρους, η οποία περιλαμβάνει μεγαλύτερη δόση του επιτυχημένου φαρμάκου της, Wegovy, μεταδίδει το Bloomberg. Αντίστοιχο αίτημα είχε υποβάλει νωρίτερα φέτος η δανέζικη εταιρεία στις ευρωπαϊκές αρχές.

Σε υψηλή δόση το Wegovy μπορεί να φέρει τα ίδια αποτελέσματα με το Zepbound της Lilly, δίνοντας μια ακόμη επιλογή σε όσους επιθυμούν να χάσουν βάρος, δήλωσε ο Martin Holst Lange, Επιστημονικός Διευθυντής της Novo.

Παράλληλα η φαρμακευτική εταιρεία, επανέλαβε ότι σκοπεύει να ελέγξει την αποτελεσματικότητα πειραματικής θεραπείας με βάση την καγριλιντίδη, ουσία διαφορετική από την σεμαγλουτίδη, που περιλαμβάνουν τα Wegovy και Ozempic, αφού η δοκιμή της CagriSema, θεραπείας που συνδυάζει τις δύο ουσίες, είχε οδηγήσει σε μικρότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό η Novo σκοπεύει τώρα να ελέγξει αποκλειστικά την αποτελεσματικότητα της καγριλιντίδης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η εταιρεία προσπαθεί να μετριάσει τις πιέσεις του ανταγωνισμού που της ασκεί η Eli Lilly & Co. στην ακμάζουσα αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παχυσαρκία: Τριπλάσια δόση φαρμάκου της Novo Nordisk πέτυχε 19% απώλεια βάρους

Πίσω στο γραφείο καλεί τους υπαλλήλους η Novo Nordisk

Θεοδωρικάκος: Παράταση στις γενικές συνελεύσεις των φαρμακευτικών

Η Novo Nordisk κόβει 9.000 θέσεις εργασίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο