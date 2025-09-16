Novo: Θα ζητήσει έγκριση από τις ΗΠΑ για ενέσιμη θεραπεία κατά της παχυσαρκίας

Η Novo Nordisk σχεδιάζει να ζητήσει από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να εγκρίνει ενέσιμη θεραπεία για την απώλεια βάρους, η οποία περιλαμβάνει μεγαλύτερη δόση του επιτυχημένου φαρμάκου της, Wegovy, μεταδίδει το Bloomberg. Αντίστοιχο αίτημα είχε υποβάλει νωρίτερα φέτος η δανέζικη εταιρεία στις ευρωπαϊκές αρχές.

Σε υψηλή δόση το Wegovy μπορεί να φέρει τα ίδια αποτελέσματα με το Zepbound της Lilly, δίνοντας μια ακόμη επιλογή σε όσους επιθυμούν να χάσουν βάρος, δήλωσε ο Martin Holst Lange, Επιστημονικός Διευθυντής της Novo.

Παράλληλα η φαρμακευτική εταιρεία, επανέλαβε ότι σκοπεύει να ελέγξει την αποτελεσματικότητα πειραματικής θεραπείας με βάση την καγριλιντίδη, ουσία διαφορετική από την σεμαγλουτίδη, που περιλαμβάνουν τα Wegovy και Ozempic, αφού η δοκιμή της CagriSema, θεραπείας που συνδυάζει τις δύο ουσίες, είχε οδηγήσει σε μικρότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό η Novo σκοπεύει τώρα να ελέγξει αποκλειστικά την αποτελεσματικότητα της καγριλιντίδης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η εταιρεία προσπαθεί να μετριάσει τις πιέσεις του ανταγωνισμού που της ασκεί η Eli Lilly & Co. στην ακμάζουσα αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.