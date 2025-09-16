#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

EE: Η ισραηλινή επιχείρηση στην πόλη της Γάζας σημαίνει περισσότερους θανάτους

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας «θα οδηγήσει σε περισσότερες καταστροφές, περισσότερους θανάτους και εκτοπισμούς», τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

EE: Η ισραηλινή επιχείρηση στην πόλη της Γάζας σημαίνει περισσότερους θανάτους

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:39

Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας «θα οδηγήσει σε περισσότερες καταστροφές, περισσότερους θανάτους και εκτοπισμούς», τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ερωτηθείς σχετικά, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης της Επιτροπής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ανουάρλ Ελ Ανούνι δήλωσε: «Η ΕΕ έχει επανειλημμένα παροτρύνει το Ισραήλ να μην εντείνει τη στρατιωτική επιχείρησή του στην πόλη της Γάζας. Η στρατιωτική επέμβαση θα οδηγήσει σε περισσότερες καταστροφές, περισσότερους θανάτους και εκτοπισμούς. Έχουμε, επίσης, καταστήσει σαφές ότι αυτό θα επιδεινώσει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων. Είναι καιρός να σπάσουμε τον κύκλο της καταστροφής και του πόνου και αυτό πρέπει να τελειώσει τώρα».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέες κυρώσεις κατά του Ισραήλ θα υιοθετήσει αύριο, Τετάρτη η Κομισιόν

Η Ισπανία αποσύρεται από τη Eurovision 2026 αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με την Ινδονησία

Παλαιστινιακό κράτος θα αναγνωρίσει και το Λουξεμβούργο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο